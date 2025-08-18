Avisos por nuevas tormentas en Andalucía esta tarde: a qué hora comienzan y zonas afectadas La ola de calor llega a su fin este lunes con una jornada de temperaturas elevadas e inestabilidad en gran parte de la comunidad autónoma

Alberto Flores Granada Lunes, 18 de agosto 2025, 09:38

El calor llega a su fin este lunes tras una de las olas de calor más largas de los últimos años. Y lo hará con una jornada que, al igual que la del domingo, volverá a estar marcada por las altas temperaturas y la inestabilidad. De hecho, se esperan temperaturas por encima de los 40 grados en prácticamente toda Andalucía y tormentas, algunas de ellas secas, acompañadas de rachas de viento muy fuertes por la tarde.

El día comenzará con los cielos despejados en todo el territorio andaluz. Lucirá el sol y hará calor durante todo el lunes, con máximas por encima de los 40 grados en Córdoba (43), Granada (42), Jaén (42) y Sevilla (40). Toda la comunidad autónoma tendrá activa una alerta naranja por temperaturas significativamente altas de 13:00 a 21:00 horas.

Sin embargo, el calor no será el único protagonista del día. A partir de las 13:00 horas los cielos comenzarán a llenarse de nubes en el norte de la provincia de Granada y en zonas de Almería y Jaén, pudiendo darse algunos chubascos.

Poco más tarde podrían darse tormentas aisladas en las sierras del interior oriental. Unas tormentas que, tal y como avisa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) podrían ir acompañadas de rachas de viento «muy fuertes». Con el paso de las horas la situación se estabilizará, aunque no se descartan chubascos a lo largo de la noche y durante la madrugada.

Nuevas tormentas en el horizonte

A partir de mañana la situación de ola de calor llegará a su fin y las temperaturas serán más suaves en Andalucía. El martes y el miércoles serán días marcados por el sol con mínimas por debajo de los 20 grados en casi toda la comunidad autónoma y máximas en torno a los 35 grados.

Sin embargo, es posible que la estabilidad no dure mucho, ya que el jueves podrían llegar nuevas lluvias a la región. Unas lluvias que, de producirse, afectarían al extremo oriental del territorio, dejando chubascos entre el jueves y el sábado en las provincias de Granada y Almería.