Terremoto en Sálvame: Mila Ximénez a punto de dejarlo y los espectadores estallan «La televisión no me gusta, esto es una forma de ganar dinero. No me compensa» IDEAL GENTE Miércoles, 2 mayo 2018, 16:47

La semana pasada conocimos la que fue la mayor bronca de la historia de 'Sálvame' con Carlota Corredera y Mila Ximénez. Esta semana, por su parte, vamos camino de un abandono en el programa de Telecinco que podría poner patas arriba la audiencia, más todavía tras el sorprendente perdón de Paz Padilla.

El pasado lunes, la propia Mila confesó que está harta de Sálvame y que se ha planteado dejarlo. «No me compensa. La televisión no me gusta, esto es una forma de ganar dinero. La gente se piensa que Sálvame es su vida y no es así. Esto es una parte ínfima, solo cuatro horas«.

La periodista reconoció que se está «perdiendo una vida personal que la quiero recuperar». «Si yo me fuera, algunos lo sentirían pero otros harían una fiesta flamenca de tres días», añadió.

«No me gusto yo, no me gusta el ambiente, me estoy perdiendo un montón de cosas, la vida personal tiene más riqueza y me lo estoy perdiendo», matizó Mila Ximénez respecto a su papel en el programa.

Este miércoles Sálvame ha vuelto a tratar el tema de la hipotética salida de Mila Ximénez y los espectadores han provocado un auténtico terremoto en Twitter:

Yo creo que tendría que dejar unos días Salvame ....y descansar....el desgaste es brutal....si falta ella ya apaga y vamonos....después de kiko Matamoros otro grande nooo porfa!!! — Mar (@Mar25077947) 2 de mayo de 2018

Estos privilegiados de tertulianos de salvame que ganan tanta pasta por no hacer nada

Milá no se va se está haciendo la víctima y no se va que le pregunten al camarero que trabaja 12h por 1000€ si se puede cojer un año sabático

Esta lo que quiere es más pasta que vergüenza asc — Manuel sola (@msolamiranda) 2 de mayo de 2018

Que se vaya por favor ya lo dijo ella misma que le importa lo que haga chavelita o maria la piedra, su vida en sálvame es destruir 🦅🦅 — Oshy Valdez (@valdez_oshy) 2 de mayo de 2018

@milaximenez Mila, si te vas no volveré a ver Sálvame, eres la mejor, no tires la toalla... — patrocinio ausín (@patrocinioausin) 2 de mayo de 2018