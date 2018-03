El duro mensaje de Mila Ximénez contra la hija de su gran amor secreto fallecido "Eres capaz de ensuciarlo todo, lo has hecho toda tu vida, pero ni tú ni nadie va a manchar la historia de amor más bonita que he tenido en mi vida" IDEAL GENTE Jueves, 1 marzo 2018, 11:48

El pasado miércoles informábamos de que Mila Ximénez estaba rota de dolor por la muerte de su gran amor. Pues bien, el mismo día por la tarde, la colaboradora de Sálvame habló del tema en el programa vespertino de Telecinco. Y lo hizo para lanzar un duro mensaje a la hija de Rafael Aguilera, el millonario empresario marroquí fallecido el pasado día 23 de febrero.

"No he entrado en su intimidad, he contado un trozo de mi vida y me he despedido de tu padre, no he dado su nombre, solo he dicho que lo amé profundamente y tú lo sabes. res capaz de ensuciarlo todo, lo has hecho toda tu vida, pero ni tú ni nadie va a manchar la historia de amor más bonita que he tenido en mi vida, probablemente tú no la tengas nunca, yo gracias a Dios la tuve y la voy a recordar así".

Mila también reveló cuándo fue la última vez que estuvieron juntos: "Cuando me fui de aquí cuando tuve el problema con Jorge Javier fue en navidades, ese fin de año lo pasé con él en Tánger, te lo digo a ti. No creo que haya mayor homenaje que decirle te quiero públicamente ¿sabes por qué? Porque lo he oído muy pocas veces, sobre todo de ti".