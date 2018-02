Mila Ximénez, rota de dolor por la muerte de su gran amor Mantuvo una relación sentimental con él de casi 10 años en los 90 IDEAL GENTE Miércoles, 28 febrero 2018, 12:00

Tras unos días sin aparecer por 'Sálvame', Mila Ximénez ha vuelto al programa del que es colaboradora. Su ausencia se ha debido a la dolorosa pérdida del que fue su gran amor.

Según informa la revista «Lecturas», el pasado 23 de febrero falleció el millonario empresario marroquí Rafael Aguilera, con quien la televisiva mantuvo una relación sentimental de casi 10 años en los 90.

Nunca dejaron de hablarse tras romper y mantenían una grandísima relación. De hecho, solo habló de él públicamente en 2012:

«He tenido una persona muy especial durante muchos años, creo que he estado enamorada mucho tiempo de una persona que se llama Rafael. Pero ahora estoy disfrutando no del enamoramiento, sino del desenamoramiento. Ya no se sufre, estás más tranquila. Rafael y yo estamos en un momento de reposo (…) Probablemente nos volvamos a encontrar, pero de momento estoy sola y bien».