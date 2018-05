«Tenía que se cruel»: el sorprendente perdón de Paz Padilla a los colaboradores de Sálvame La andaluza dio un inesperado discurso que pilló desprevenida a la audiencia IDEAL GENTE Miércoles, 2 mayo 2018, 16:40

Paz Padilla es la mujer del momento en Sálvame, al menos cuando ella lo presenta. Por un lado, la gaditana es duramente criticada por los espectadores, pero otros días cae en gracia y piden más días para ella en detrimento de Carlota Corredera. Ahora, en cambio, es noticia por unas palabras pronunciadas en directo.

El pasado lunes Paz Padilla pidió perdón a los colaboradores del programa de Telecinco. «Ya que nos estamos abriendo quiero pedir perdón a todos. En un momento dado sí lo daba todo por este programa. A veces era muy incómodo y hacia preguntas con las que sabía que estaba haciendo daño».

Paz Padilla siguió diciento. «Pensé que era lo que tenía que hacer y lo que se me estaba pidiendo: la Mari Paz que está en la pista de circo y tiene que ser cruel».

La humorista, famosa también por sus peculiares vestidos, también confesó que lo pasaba realmente mal cuando terminaba el programa: «Me iba sufriendo porque no me siento cómoda en el conflicto y no soy feliz haciendo daño a la gente». Tras su último mensaje el público rompió en aplausos.