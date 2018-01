0 fallos: el menú perfecto de la granadina Esther que dejó sin palabras a David Muñoz y el jurado "Sorprendente que una niña como tu haga este plato con sabores, gusto estético… Impresionante", le dijo el chef con 3 estrellas Michelín IDEAL GENTE Jueves, 11 enero 2018, 09:51

La de ayer fue una final histórica en Masterchef Junior. Esther, la pequeña granadina de 10 años, se impuso a María en un duelo de altos kilates. Y lo hizo con un menú de 3 platos impecable, que dejó atónitos tanto al jurado del programa como a David Muñoz, el cocinero invitado para la ocasión.

"Sorprendente que una niña como tu haga este plato con sabores, gusto estético… Impresionante", le dijo el chef con 3 estrellas Michelín a Esther. ¿Qué cocinó para conquistar de esta forma a reputados maestros de la cocina? Vean:

Un primero de canelón de aguacate relleno de langostinos con cítricos, un plato principal de salmón con cítrico y salicornia y un postre de mousse de nueces, bizcocho y toffees. Ahí es nada. 120 minutos en los que Esther demostró que no sólo es un prodigio de los fogones, sino que además tiene un exquisito gusto estético, como la recordó Samantha Vallejo-Nájera. "No sé qué decirte", le espetó en un momento de la valoración el propio Jordi Cruz, que reconoció, al igual que Pepe Rodríguez, que su menú no había tenido ningún fallo.