Montero alega que hace «más de seis años» que no «despacha» con el expresidente de la SEPI detenido

María Jesús Montero niega que el expresidente de la SEPI detenido este miércoles por la UCO junto a la 'fontanera' Leire Díez en un ... procedimiento relacionado con la contratación pública, Vicente Fernández, pertenezca a su «entorno», a pesar de que fue ella quien lo nombró y quien mantuvo vacante su puesto durante 18 meses a la espera de que se resolviera el caso que le costó en octubre de 2019 su dimisión, el de la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. La semana pasada fue finalmente absuelto.

En unas declaraciones en los pasillos del Congreso, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda se esforzó por marcar distancias del último escándalo de corrupción que sacude a su partido en un final de año tan trepidante en lo judicial como desmoralizador para sus filas, y al que en las dos últimas semanas se ha sumado el desgaste provocado por el goteo de denuncias de acoso sexual contra varios cargos socialistas; otro boquete en su discurso feminista.

«Nosotros somos siempre los primeros sorprendidos y a quien más nos duelen los comportamientos de personas que hayan estado cercanas y hayan actuado al margen de cualquier legalidad o código ético», adujo. «Que la investigación llegue hasta el final, hasta donde tenga que llegar y, por supuesto, que respondan ante la justicia todos aquellos que, presuntamente, hayan cometido algún tipo de delito o estén implicados en algún tipo de trama». añadió.

La número dos del Ejecutivo esgrimió, en todo caso, que Fernández, al que se refirió como «ese señor», apenas estuvo «un año y pico» (desde junio de 2018 hasta octubre de 2019) y aseguró que hace «más de seis años» que no «despacha» con él. Es más, afirmó que no tenía «ni idea» de lo que estaba haciendo exactamente. «Conocí trabajando con Servinabar, pero yo no he tenido ningún contacto ni de WhatsApp, ni de llamadas, ni de reuniones, ni de nada ni tenemos tampoco un entorno que compartamos, es decir, que no tenemos amigos de amigos», adujo.

Servinabar es la empresa de la que supuestamente era socio el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, junto a Antxón Alonso, también detenido este jueves, y a través de la que presuntamente el exdirigente socialista cobraba mordidas por adjudicación de obra pública para la constructora Acciona durante el tiempo en el que el también exnúmero tres del partido José Luis Ábalos ejerció como ministro de Transportes.