Un bar 'poligonero' en la antigua Expo92 está en el centro de la nueva trama corrupta

Se llama 'La Bola' porque a solo unos metros de sus puertas, en las destartaladas aceras de lo que otrora fue la Expo92 de Sevilla, ... hay una enorme esfera conmemorativa de aquella exposición universal.

Pero del glamour de aquel evento internacional no queda nada en los alrededores de La Bola, un bar 'poligonero', de menús del día, desayunos y bocatas, ubicado en lo que es hoy dice ser supuesto polígono de desarrollo industrial en la Isla de la Cartuja, pero que en realidad solo alberga un puñado de empresas desperdigadas, cuyos trabajadores tienen que sortear los matojos salvajes que crecen entre los adoquines para llegar a la terraza de ese local.

Esa 'selva' de malas hierbas es la que en las últimas han esquivado los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para llegar a este bar, uno de los supuestos centros neurálgico de la trama corrupta que dirigían Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández.

Fue este último el que en junio de 2023 se convirtió en dueño de este local al nombrarse administrador único de la empresas La Bola Innovacion, propietaria del mismo. Desde que entonces el expresidente de la SEPI se hiciera con él, este local sin pretensiones y sin apenas estructura, empezó a convertirse en una mina de oro en medio del desierto. Solo ese año ya declaró una facturación de 386.997 euros cuando el año anterior estaba en pérdidas cercanas a los 19.000.

La UCO sospecha que este local, entre otras muchas estructuras, pudo servir para lavar dinero de la trama de adjudicaciones irregulares, tanto propias como ajenas, ya que –recuerdan los investigadores- el exmano derecha de María Jesús Montero trabajó entre 2021 y 2023 en Servinabar, la empresa de Alonso y Cerdán. Servinabar pagó al expresidente de la SEPI un salario bruto de 68.632,48 euros en 2021 y otro de 33.251 euros en 2023. Además, Hacienda de Navarra constató en la información que remitió al Tribunal Supremo que la constructora de Alonso y Cerdán le retuvo 40.800 euros en 2022, pero el organismo foral no concretó a cuánto ascendió su sueldo en ese ejercicio. Y es que «la sombra de Cerdán», explican mandos del operativo, planea por todo esta nueva trama.

Buena parte de las ganancias de esta red –sospechan en la Guardia Civil- ha acabado en el enorme patrimonio de que Vicente Fernández ha amasado en los últimos años, particularmente desde que fuera incorporado a la SEPI por Montero. Fernández, más allá del bar de la Isla de la Cartuja, ha inscrito a su nombre, sobre todo entre 2018 y 2025: un piso de 330 metros cuadrado en una urbanización de lujo de Puerta de Hierro en Madrid; dos chalets en la exclusiva urbanización sevillana de La Juliana, en El Aljarafe; tres inmuebles más en Marbella, además de garajes y trasteros. Los investigadores estiman que tiene un patrimonio inmobiliario superior a los cuatro millones más activos cercanos a otro millón.