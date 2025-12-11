Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vicente Fernández y Leire Díez R.C.

Claves de la nueva trama corrupta Leire-Fernández: una tecnológica vasca, un bar sevillano, millones en inmuebles y la sombra de Cerdán

La UCO sospecha que la 'fontanera' y el expresidente de la SEPI comenzaron a operar desde la misma llegada del PSOE al poder

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 11 de diciembre 2025, 08:31

Comenta

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) al mando del teniente Antonio Balas creen tenerlo bastante claro: Leire Díez no era solo una supuesta ' ... fontanera' de las presuntas cloacas de Ferraz como hasta ahora se creía, sino que también es desde hace al menos seis años la pieza clave de una nueva y desconocida (al menos para la opinión pública) trama corrupta de adjudicaciones irregulares de dinero público que ha venido operando prácticamente desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa en junio de 2018. Los funcionarios del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, que tienen bajo su lupa a un nutrido grupo de sospechosos, sitúan en el otro vértice de la trama a Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) entre junio de 2018 y octubre 2019.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2 Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada
  3. 3 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  4. 4 La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA
  5. 5 Cuando Robe Iniesta fue granadino
  6. 6 Meteorólogos señalan el día del cambio del tiempo en Granada: lluvias y frío polar
  7. 7 Granada tendrá un nuevo hotel en la avenida de la Constitución
  8. 8 El pueblo granadino donde cada año triunfa una sobrasada especial cuando llega la Navidad
  9. 9

    Revuelo político en Maracena por la investigación a la exalcaldesa
  10. 10 Hacienda pondrá la lupa en las ayudas económicas de padres a hijos: «Ojo con la periodicidad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Claves de la nueva trama corrupta Leire-Fernández: una tecnológica vasca, un bar sevillano, millones en inmuebles y la sombra de Cerdán

Claves de la nueva trama corrupta Leire-Fernández: una tecnológica vasca, un bar sevillano, millones en inmuebles y la sombra de Cerdán