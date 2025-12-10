Detenidos Leire Díez y el expresidente de la SEPI en una nueva causa sobre contratos amañados

La exmilitante socialista Leire Díez, más conocida como 'la fontanera' de Ferraz, y Vicente Rodríguez Guerrero, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ... han sido detenida en las últimas horas por efectivos de la Guardia Civil. El arresto de ambos, que se encuentra en estos momentos en los calabozos de la Comandancia de Madrid en Tres Cantos, está relacionado con una nueva causa secreta que se instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, y en la que la Unidad Central Operativa (UCO) y Anticorrupción investigan desde hace años una red de supuestos amaños de concursos públicos en los que participaría Servinabar, la empresa en el centro de la trama corrupta que presuntamente dirigía Santos Cerdán, y quizás la propia SEPI.

Vicente Fernández era uno de los más estrechos colaboradores de la vicepresidenta María Jesús Montero. Fue ella quien lo nombró al frente de la SEPI en el verano de 2018 al poco de llegar Pedro Sánchez a Moncloa.

Dejó el cargo al tener que afrontar una petición de la Fiscalía de 19 años de cárcel, 60 años de inhabilitación y una multa de dos millones de euros por su papel en el caso de la mina de Aznalcóllar. Fue entonces cuando pidió permiso a la Oficina de Conflictos de Intereses para trabajar como asesor externo para la constructora navarra Servinabar, de la que en secreto Santos Cerdán tenía ya por entonces casi la mitad de la propiedad y otro tanto su amigo y también imputado en el 'caso Koldo', el empresario Antxon Alonso.

Según fuentes de la investigación, Fernández Guerrero habría operado como supuesto testaferro de Cerdán para recibir las mordidas por las obras públicas amañadas de la red que investiga en el Supremo el juez Leopoldo Puente. Un dinero negro -siempre según estas fuentes, que Fernández «habría ayudado a canalizar» para hacérselo llegar al exsecretario de Organización del PSOE y que éste, al menos en parte, repartía supuestamente con José Luis Ábalos y Koldo García.

El exmano derecha de Montero trabajó entre 2021 y 2023 en Servinabar. De hecho, en el listado que mandó la Hacienda Foral de Navarra sobre Servinabar, constaban pagos en esos tres años, que son, entre otros, en los que tiene puesto el foco la UCO.

Servinabar pagó al expresidente de la SEPI un salario bruto de 68.632,48 euros en 2021 y otro de 33.251 euros en 2023. Además, Hacienda de Navarra constató en la información que remitió al Tribunal Supremo que la constructora de Alonso y Cerdán le retuvo 40.800 euros en 2022, pero el organismo no concretó a cuánto ascendió su sueldo en ese ejercicio.

Anterior al 'caso Koldo'

Los agentes bajo el mando del teniente Antonio Balas, que estaban detrás de esta 'derivada' del 'caso Koldo' desde antes que estallara esa causa en febrero de 2024, sospechan que Cerdán podría haber recibido dinero a través de la nómina que el exdirector de la SEPI cobraba de la empresa de la que tenia el 45% de participaciones en secreto.

Díez, al margen de esta nueva investigación, también está encausada en el sumario abierta por el juez Arturo Zamarriego por sus supuestas maniobras para coaccionar o sobornar a jueces, fiscales y agentes que investigan las causas que salpican al Gobierno, al PSOE y al entorno familiar de Pedro Sánchez Díez, en esta última causa, está imputada por los delitos de cohecho y tráfico de influencias en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid.