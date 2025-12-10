Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Detenidos Leire Díez y el expresidente de la SEPI en una nueva causa sobre contratos amañados

La UCO investiga si ambos intervinieron para que Cerdán pudiera hacerse con mordidas a través de Servinabar, donde estuvo empleado Vicente Fernández

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 16:17

Comenta

La exmilitante socialista Leire Díez, más conocida como 'la fontanera' de Ferraz, y Vicente Rodríguez Guerrero, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ... han sido detenida en las últimas horas por efectivos de la Guardia Civil. El arresto de ambos, que se encuentra en estos momentos en los calabozos de la Comandancia de Madrid en Tres Cantos, está relacionado con una nueva causa secreta que se instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, y en la que la Unidad Central Operativa (UCO) y Anticorrupción investigan desde hace años una red de supuestos amaños de concursos públicos en los que participaría Servinabar, la empresa en el centro de la trama corrupta que presuntamente dirigía Santos Cerdán, y quizás la propia SEPI.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

