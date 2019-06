150 docentes corregirán en cinco días 32.000 exámenes Aula donde se ha celebrado uno de los exámenes. / ALFREDO AGUILAR El último día de la selectividad se ha desarrollado sin incidentes, según han informado desde la Universidad granadina A. G. PARRA Granada Sábado, 15 junio 2019, 01:52

Los exámenes de selectividad de 2019 en la convocatoria ordinaria se han terminado. Los más de 6.100 estudiantes matriculados en el distrito de la Universidad de Granada (UGR) desarrollaron este jueves las últimas pruebas sin incidencias. Según Juan Luis Benítez Muñoz, director de la Unidad de Orientación Académica y Acceso a la Universidad de la institución universitaria granadina, la última jornada se ha desarrollado con normalidad.

El jueves ha habido examen de Dibujo técnico II, Economía de la empresa, Cultura audiovisual, Lengua extranjera (fase de admisión) o Biología a primera hora. A segunda, Análisis musical II, Diseño, Geografía, Química o Tecnología industrial II. Y a tercera, Artes escénicas, Ciencias de la tierra y del medio ambiente, Física e Historia del Arte. Por la tarde se realizaron los de las incompatibilidades (los que les han coincidido horarios).

Durante los tres días que ha durado la prueba de acceso a la universidad (PEvAU) los estudiantes se han enfrentado a una media de seis exámenes. Algunos solo han hecho cuatro y otros si era para mejorar han realizado menos pruebas. A partir de este viernes, día 14 de junio, unos 150 docentes corregirán, en total, unas 32.000pruebas. Ha habido pruebas de 27 materias diferentes (contando Lengua extranjera como una única). Tendrán cinco días. El sábado se corrige, el domingo, no. Las notas se publicarán el jueves veinte, día del Corpus. Podrán consultarse desde las 12.00 horas a través del enlace que figura en la web de la Universidad granadina: http://www.ugr.es.

Concluyen las pruebas y los estudiantes se preparan para elegir carrera

Cuando se conozcan las calificaciones los alumnos tendrán tres días, que serán el 24, 25 y 26, para reclamar si no están de acuerdo. Antes, el día 21 comienza la fase de preinscripción en la carrera universitaria deseada. El plazo concluirá el 5 de julio. La Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía recomienda formular la solicitud de preinscripción antes de dicha fecha a todo el alumnado, aun estando suspenso, en previsión de que tras las oportunas revisiones consigan superar la prueba. La publicación de la primera adjudicación de plazas tendrá lugar el 17 de julio. En esta fecha comenzará, además, el plazo de matrícula o reserva, que se extenderá hasta el día 20, así como el plazo de tres días previsto para presentar alegaciones o reclamaciones.

Al igual que en años anteriores, la preinscripción de acceso a la universidad se realizará únicamente por vía telemática: www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit, que es un enlace directo a la web de Distrito Único Andaluz, de forma que los alumnos no tengan que presentar documentación alguna en sus universidades.

El examen de Matemáticas II ha sido, hasta el momento, el único que ha creado cierto revuelo, en internet, fundamentalmente. Los estudiantes podrán reclamar, en el caso de no estar conformes con las notas, en los tres días del 24 al 26 de junio. Por lo demás, la selectividad se ha desarrollado con los nervios propios de todos los años y con el deseo de alcanzar la nota para poder matricularse en la carrera deseada. No han faltado tampoco anécdotas como la desarrollada en Huéscar en un instituto que cuando conocieron las preguntas de Historia se pusieron a aplaudir. También ha habido algún estudiante en Granada que se le olvidó el DNI y otra que no pagó las tasas.

La Universidad granadina ofertará para el curso 2019-2020 más de 10.600 plazas para primero. Son casi ochenta grados a los que hay que sumar los dobles grados.

Este año la Universidad granadina es la encargad de coordinar las pruebas del Distrito Único Andaluz. Se han impreso en Granada más de 1.250.000 copias de los exámenes de la PEvAU para toda Andalucía, Ceuta, Melilla y los institutos españoles en Marruecos.