Expulsan a dos estudiantes de la Universidad de Granada de la selectividad por no dejar el móvil A. AGUILAR La normativa detallaba que no se podía tener audífonos, celulares u otros dispositivos electrónicos que sean programables, con capacidad para el almacenamiento de voz y/o de datos o trasmisión de los mismos ANDREA G. PARRA Viernes, 14 junio 2019, 14:05

La prueba de acceso a la universidad (PEvAU), más conocida, como selectividad, se terminó este jueves y los nervios se disiparon en la mayoría de los alumnos. El día 20 los más de 6.1000 estudiantes que han hecho los exámenes en el distrito de la Universidad de Granada (UGR) conocerán sus calificaciones. Habrá dos que no tendrán calificaciones. Se les expulsó porque no respetaron las normas. Tenían el móvil (no lo habían dejado ni en la mochila ni en casa) y estaba totalmente prohibido tener el celular encima.

Las reglas estaban claras, quien copiara o no cumpliera las normas se iba a la calle y la selectividad se da por terminada y suspensa para él. Podrá volver a presentarse en septiembre, en la extraordinaria. El Distrito Único Andaluz lo había dejado por escrito. En los institutos se les había advertido a los estudiantes.

¿Qué dice la norma?

La normativa en la selectividad fijaba que a la persona que se le descubra copiando «deberá abandonar inmediatamente el examen de la correspondiente materia en el momento en que se detecte el hecho, siendo identificado por la persona responsable de la sede, quien dará traslado de los hechos a la presidencia del tribunal. El alumno o alumna no podrá presentarse a ningún otro examen de la misma convocatoria y los exámenes ya realizados serán calificados con cero puntos. En ningún caso ello supondrá devolución de los precios y/o tasas de matrícula».

En esta línea, se determinaba que se considerará que está copiando si se comprueba que ese alumno está en tenencia de calculadoras, audífonos, teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos que sean programables, con capacidad para el almacenamiento de voz y/o de datos o trasmisión de los mismos. Tampoco se permitió el uso de relojes que aporten algunas prestaciones equivalentes a las anteriores. Todos estos elementos deben estar fuera del alcance de quienes se están examinando.

Esos dos estudiantes del distrito de la UGR, que ha examinado en 24 sedes, no cumplieron las normas. Es un número reducido, dos de 6.100. Otros años han ocurrido otras expulsiones por diferentes circunstancias. Este junio ha habido, además, algún docente que en clase en el examen de selectividad ha tenido que llamar la atención porque estaba sonando un móvil en una de las mochilas que dejaron apiladas en la entrada del aula. Y a algún otro, le tuvieron que hacer borrar lo que tenía escrito en un diccionario de latín y griego. Ese era menos tecnológico.

Notas

Por lo demás, la selectividad se ha desarrollado con total normalidad, que eso implica muchos nervios como siempre. Desde este viernes unos 150 profesores corrigen los exámenes del distrito de la Universidad granadina, unos 32.000, de 27 asignaturas diferentes.

Las notas se publicarán el jueves veinte, día del Corpus. Podrán consultarse desde las 12.00 horas a través del enlace que figura en la web de la Universidad granadina: http://www.ugr.es.

Cuando se conozcan las calificaciones los alumnos tendrán tres días, que serán el 24, 25 y 26, para reclamar si no están de acuerdo. Antes, el día 21 comienza la fase de preinscripción en la carrera universitaria deseada. El plazo concluirá el 5 de julio. La Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía recomienda formular la solicitud de preinscripción antes de dicha fecha a todo el alumnado, aunque esté suspenso, en previsión de que tras las oportunas revisiones consigan superar la prueba. La publicación de la primera adjudicación de plazas tendrá lugar el 17 de julio. En esta fecha comenzará, además, el plazo de matrícula o reserva, que se extenderá hasta el día 20, así como el plazo de tres días previsto para presentar alegaciones o reclamaciones.

Al igual que en años anteriores, la preinscripción de acceso a la universidad se realizará únicamente por vía telemática: www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit, que es un enlace directo a la web de Distrito Único Andaluz –DUA-, de forma que los alumnos no tengan que presentar documentación alguna en sus universidades.

La Universidad granadina ha sido este año la que ha coordinado las pruebas en el Distrito Único Andaluz. En Granada se han impreso 1.250.000 copias que se han repartido en toda Andalucía.