Calor asfixiante en Granada desde este viernes y para todo el fin de semana

Para muchos viandantes, la foto ayer era obligada. Tenían que inmortalizar el momento. Pero rápido, que el calor no estaba para esperar al sol demasiado tiempo. Los destinatarios de estos disparos fotográficos eran los termómetros del centro de la capital, que mostraban que la ola de calor sigue haciendo estragos en el territorio y provocando que durante la pasada jornada se vivieran temperaturas que ascendían hasta los 40º. Esta calurosa situación arrancó este pasado miércoles y se repetirá durante todo el fin de semana.

Y es que quienes pensasen que la ola de calor ya acabó ayer, están equivocados, pues les esperan un fin de semana en el que salir de casa sin una botella de agua, gorro y gafas de sol puede asemejarse a un salto al vacío sin paracaídas. La Agencia Estatal de Meteorología(Aemet) es tajante al respecto: la ola de calor no solo no remitirá durante estos próximos días, sino que de cara al día de hoy y a este fin de semana se esperan temperaturas muy altas en Granada. Esto ha provocado que se haya activado la alerta naranja. Tanto hoy como mañana, según la previsión de la Aemet, se llegará a los 41 grados de máxima y la mínima no bajará de los 19, unos valores medios que se colocan por encima de los que suelen tener julio y agosto.

Este aviso naranja se desarrollará, asimismo, durante todo el fin de semana, pues el calor seguirá siendo intenso durante las siguientes jornadas hasta el próximo lunes 1 de julio. Las temperaturas durante estos días están rozando los 40º en casi todo el país. Solo ha logrado salvarse de este panorama el noreste peninsular.

Gráfico. C. VALDEMOROS

Masa de aire tropical

Tal y como explican desde la Aemet, este hecho se debe a que una gran parte de la Península y Baleares se están viéndose afectadas por la llegada de una masa de aire tropical continental. Este tipo de masa de aire llega a la Península después de un extenso recorrido por el norte de África y se caracteriza por ser muy cálida, muy seca y con polvo en suspensión. Todo ello, unido a la fuerte insolación propia de estas fechas, da lugar a un periodo en el que las temperaturas alcanzarán valores significativamente altos en gran parte del territorio nacional, entre ellos, Granada.

Según los expertos, los peores días llegarían, si la previsión se cumple, entre el domingo y el martes. Está previsto que se activen alertas naranjas en estos días, salvo en la costa, por lo que se desaconseja salir en las horas centrales del día o hacer actividad física prolongada en estos días.

Además, este episodio de calor ha elevado el índice de radiación ultravioleta en la mayoría de las capitales, donde se encuentra Granada, que ayer registraron valores máximos de once de una tabla entre 9 y 11.

Fuentes contra el calor

El Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña municipal para prevenir las situaciones de riesgo que se viven por estas altas temperaturas. Entre las medidas adoptadas se encuentra la ampliación del horario de funcionamiento de las fuentes ornamentales situadas en la plaza de la Hípica y el paseo de Carlos V, que tradicionalmente son usadas por los más pequeños para combatir el calor, ya que el agua sale del suelo. Con un horario de funcionamiento de 12.00 horas a 14.00 y de 18.00 horas hasta las 23.00, los transeúntes podrán refrescarse de la ola de calor que se vive en estos días.

Para estas calurosas jornadas, la Aemet recomienda, asimismo, evitar salir de casa en las horas centrales del día, hidratarse bien y buscar la sombra. Además, advierte de que en días como el de hoy, en los que hay aviso naranja, las condiciones meteorológicas pueden ser perjudiciales para la salud.