Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Atención sanitaria al aficionado menor de edad en el sector alto del fondo sur de Los Cármenes. José Miguel Baldomero
En pleno partido del Granada CF

El aficionado trasladado a un hospital desde Los Cármenes era menor de edad

Una mujer protagonizó la segunda atención médica en la grada por un ataque epiléptico

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 8 de diciembre 2025, 11:20

Comenta

El aficionado que tuvo que ser trasladado a un hospital desde Los Cármenes en pleno partido del Granada con el Ceuta era menor de edad, ... según pudo saber IDEAL. Esta incidencia tuvo lugar en el sector alto del fondo sur del estadio. La segunda atención médica que se produjo en la grada, ya tras el descanso, la protagonizó una mujer con un ataque epiléptico; en el mismo fondo pero en el anillo bajo, recuperándose en los vomitorios. Ambos se encuentran en buen estado de salud.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Clemente Arco, presidente de la asociación de vecinos de Casería de Montijo
  2. 2 Rescatan en helicóptero a dos jóvenes de 19 y 20 años que estaban en apuros en la Sierra
  3. 3 La niña de un pueblo de Granada que comenzó a guardar vacas y borregos en la sierra a los diez años
  4. 4 Granada habilitará una nueva zona verde en la avenida de Andalucía con un parque urbano
  5. 5 El anfitrión de Topuria en Granada: «Se ha enamorado de la ciudad y de la gente»
  6. 6

    Otro frenazo al Granada en Los Cármenes
  7. 7

    Las Gabias tendrá que devolver 1,25 millones a una promotora por un convenio fallido
  8. 8

    Isabel la Católica estrena casa en el Albaicín
  9. 9

    Luca Zidane revive sus fantasma
  10. 10

    Trasladan a un aficionado en Los Cármenes por un desmayo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El aficionado trasladado a un hospital desde Los Cármenes era menor de edad

El aficionado trasladado a un hospital desde Los Cármenes era menor de edad