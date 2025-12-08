El aficionado trasladado a un hospital desde Los Cármenes era menor de edad
Una mujer protagonizó la segunda atención médica en la grada por un ataque epiléptico
Granada
Lunes, 8 de diciembre 2025, 11:20
El aficionado que tuvo que ser trasladado a un hospital desde Los Cármenes en pleno partido del Granada con el Ceuta era menor de edad, ... según pudo saber IDEAL. Esta incidencia tuvo lugar en el sector alto del fondo sur del estadio. La segunda atención médica que se produjo en la grada, ya tras el descanso, la protagonizó una mujer con un ataque epiléptico; en el mismo fondo pero en el anillo bajo, recuperándose en los vomitorios. Ambos se encuentran en buen estado de salud.
El estadio del Zaidín revivió por momentos lo sucedido hace ahora dos años con el trágico fallecimiento de Antonio Trujillo. Cientos de hinchas pidieron en varios tramos del partido que se detuviera el juego para facilitar el desplazamiento de sanitarios, algo que finalmente no fue preciso. Por momentos, ni los propios futbolistas sabían si seguir pasándose el balón y preguntaron al árbitro si paraban.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión