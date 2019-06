Aviso naranja: Granada, en «riesgo importante» por calor el viernes y sábado CLARA CEREZO Para ambos días llegaremos a los 41 grados de máxima y la mínima no bajará de los 20 ÁLVARO LÓPEZ Jueves, 27 junio 2019, 12:06

La ola de calor está de lleno en toda España y Granada no es la excepción. Las temperaturas rozan los 40 grados en casi todo el país -a excepción del noroeste peninsular- y esta situación está provocando un calor insoportable para pasar tiempo al aire libre. Pues bien, este fin de semana no solo no va a mejorar sino que empeorará.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), de cara a este fin de semana se esperan temperaturas muy altas en Granada. Tanto que se ha activado una alerta naranja tanto para viernes como para sábado por el calor sofocante que hará. Ambos días se llegará a los 41 grados de máxima y la mínima no bajará de los 20.

De hecho, ya este jueves está activa una alerta amarilla por altas temperaturas aunque no se espera que se alcancen los 40 grados. Lo que no se descarta es que domingo, lunes y martes también se activen avisos naranjas por el exceso de calor que trae consigo la ola que está barriendo España y buena parte de Europa.

Previsión de la Aemet.

Siempre que hay «riesgo importante» por altas temperaturas, la recomendación es evitar salir de casa en las horas centrales del día, hidratarse bien y buscar la sombra. Cuando se habla de un aviso naranja por parte de la AEMET se advierte de que las condiciones meteorológicas pueden ser perjudiciales para la salud de las personas.