Tres alcaldes granadinos son reconocidos por su solidaridad durante la dana

Tres alcaldes granadinos han sido reconocidos por su apoyo y disposición a las zonas afectadas por la dana en Valencia. El municipio valenciano de Llocnou ... de la Corona ha otorgado su medalla honorífica al regidor de Cúllar Vega, Jorge Sánchez; al de Escúzar, Antonio Arrabal y al primer edil de Valderrubio, Antonio García. La proactividad y la rápida reacción con la que los alcaldes actuaron en la coordinación de colectas para la catástrofe, pero sobre todo, el hecho de estar 'in situ' en la zona cero dirigiendo estos repartos es lo que les ha valido el reconocimiento.

La localidad ha distinguido la labor solidaria de estos tres regidores granadinos y sus municipios, que desde el primer momento se volcaron con los afectados y enviaron ayuda en diversas expediciones.

En un acto celebrado en el Ayuntamiento de Llocnoe de la Corona, una delegación de representantes de estos municipios granadinos recogió la medalla en nombre de los tres alcaldes. Los regidores granadinos agradecieron a la alcaldesa de Llocnou, Paqui Llopis, y al concejal Nicolás Pérez este reconocimiento. Recordaron también a todas aquellas personas que los pusieron en contacto con los más necesitados y aportaron su granito de arena pese a las adversidades.

«Queremos dar las gracias a todos aquellos que pusieron sus vehículos y su tiempo a disposición de esta causa, así como a todas las personas voluntarias que nos acompañaron, demostrando que nuestros pueblos siempre responden ante las adversidades de esta forma tan increíble», señalaron.