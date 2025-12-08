Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Tres alcaldes granadinos son reconocidos por su solidaridad durante la dana

El municipio valenciano Llocnou de la Corona distingue a los regidores de Cúllar Vega, Escúzar y Valderrubio por la ayuda que enviaron a la zona de la catástrofe

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:28

Comenta

Tres alcaldes granadinos han sido reconocidos por su apoyo y disposición a las zonas afectadas por la dana en Valencia. El municipio valenciano de Llocnou ... de la Corona ha otorgado su medalla honorífica al regidor de Cúllar Vega, Jorge Sánchez; al de Escúzar, Antonio Arrabal y al primer edil de Valderrubio, Antonio García. La proactividad y la rápida reacción con la que los alcaldes actuaron en la coordinación de colectas para la catástrofe, pero sobre todo, el hecho de estar 'in situ' en la zona cero dirigiendo estos repartos es lo que les ha valido el reconocimiento.

