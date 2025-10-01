Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Estreno de la zona de bajas emisiones. Pepe Marín

Así serán las sanciones en Granada en los primeros días de la zona de bajas emisiones

El primer mes sólo se sancionará una vez a los infractores

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:01

La alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, ha reiterado este miércoles que no hay afán recaudador en la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones ... . Y como ejemplo de ello ha explicado que las sanciones se irán poniendo de forma paulatina. ¿Qué significa eso? Pues que, por ejemplo, durante el primer mes, es decir en octubre, sólo se multará una vez, aunque la infracción se produzca de manera reiterada.

