Así serán las sanciones en Granada en los primeros días de la zona de bajas emisiones

La alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, ha reiterado este miércoles que no hay afán recaudador en la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones ... . Y como ejemplo de ello ha explicado que las sanciones se irán poniendo de forma paulatina. ¿Qué significa eso? Pues que, por ejemplo, durante el primer mes, es decir en octubre, sólo se multará una vez, aunque la infracción se produzca de manera reiterada.

En noviembre, la manga sancionadora será menos ancha, pero continuará siendo más leve que cuando se imponga 100%. En concreto, se multará una vez a la semana. Esto es, una persona que en realice varias infracciones en una misma semana relacionadas siempre con la zona de bajas emisiones, solo será sancionada en una ocasión en estos siete días.

Será en diciembre, cuando ya se multe cada vez que se acceda al área restringida con un vehículo sin la etiqueta ambiental asignada, que no esté matriculado en la capital y que no se incluya dentro de las excepciones que contempla la normativa.

El objetivo de esta implantación paulatina es que los conductores vayan tomando conciencia de la nueva situación y reciban toda la información sobre la ZBE.