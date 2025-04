Próxima estación, AVE directo a Madrid

El pasado miércoles, Renfe estrenó el ya bautizado como AVE temprano, una conexión que permite a los granadinos llegar a Madrid a primera hora de ... la mañana. El adelanto de la conexión en media hora, que es fruto de una campaña iniciada por este periódico a comienzos de año, está siendo celebrado estos días como una mejora que permite a la provincia empezar a dejar atrás un rosario de agravios padecido desde hace más de una década.

La alegría no esconde, no obstante, las necesidades que sigue teniendo la red nazarí para ponerse al nivel de las que ostentan otros territorios equiparables a Granada. Más frecuencias o infraestructuras que permitan exprimir al máximo las posibilidades de la Alta Velocidad son algunas de las cuestiones que están sobre la mesa, pero no las únicas.

Son muchos los que entienden la situación actual, con la novedad del AVE temprano, como una parada más en un recorrido que debe pasar, sí o sí, por la habilitación de una conexión directa con la capital. Así lo creen autoridades y representantes de las principales organizaciones granadinas con las que IDEAL ha querido charlar esta semana sobre la situación actual del servicio y las mejoras a reclamar.

Alcaldesa de Granada Marifrán Carazo «Granada se merece un AVE competitivo con conexión directa a Madrid»

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, cree que el AVE madrugador «es una mejora», pero considera que sigue «lejos» de lo que necesita la ciudad. «Merecemos un AVE competitivo con conexión a Madrid», resalta. A su juicio, el objetivo debe pasar ahora por acortar los tiempos de viaje e insiste en que el Ayuntamiento peleará los enlaces directos «como medida más urgente». «Es de justicia, cuenta con un amplio consenso y así lo expusimos en el primer pleno del mandato con aquella declaración institucional que promovimos», recuerda.

Presidente de la Diputacion Francis Rodríguez «¿Por qué no podemos contar no con uno, sino con varias conexiones sin paradas?»

El presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, cree que el nuevo horario «es un avance a medio gas con muchos peros» y lamenta que el tiempo del trayecto «sigue siendo el mismo». Para el dirigente, Granada debe reclamar «dignidad ferroviaria». «Tenemos el único puerto de interés general sin tren y debemos recuperar la Guadix-Baza-Lorca», recuerda antes de considerar que «sin ningún tipo de duda» la provincia debe reclamar un AVE sin paradas. «Ganaríamos en competitividad».

Consejera de Fomento Rocío Díaz «Necesitamos horarios y conexiones competitivas. Urge la variante»

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, considera «una buena noticia» la mejora del horario, aunque recalca que el AVE a Granada «sigue sin ser competitivo». «El tiempo de trayecto es casi el mismo», lamenta. La responsable señala al Ministerio de Transportes, al que reclama la aceleración de la variante de Loja, «que va muy retrasada». Para Díaz, faltaría finalizarla y acelerar el Corredor, «que, con los ritmos actuales, es casi imposible que esté en 2030 como exige Europa», e insiste en la necesidad de «un AVE de primera». «Desde la Junta, siempre lo hemos reclamado», recuerda.

Portavoz municipal del PSOE Paco Cuenca «En año y medio estaremos en Madrid en dos horas y media. Hay que avanzar al Levante también»

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento, Paco Cuenca, celebra una mejora ferroviaria que peleó, como detalla, «y ya está aquí». El responsable recuerda que, a su llegada a la alcaldía, se encontró la ciudad «sin tren» y «cuatro años después hemos avanzado mucho». El dirigente cree que el siguiente paso es avanzar hacia el Levante «con la mejora que ya se está llevando a cabo» y, sobre el AVE directo, refiere que «lo vamos a tener, pues en año y medio estaremos en Madrid en dos horas y media».

Portavoz municipal de Vox Beatriz Sánchez Agustino «El AVE directo es imprescindible y muy demandado por los granadinos»

La portavoz municipal de Vox, Beatriz Sánchez, considera el AVE temprano «una conexión necesaria que llega tarde» y lamenta las oportunidades perdidas «desde hace años». La responsable considera «urgente» concluir la redacción de los estudios pendientes, como el de la integración del tren, el Corredor y la conexión con Motril. Respecto al AVE directo, insiste en el «apoyo total» de su formación a una propuesta «que es imprescindible y demandado por los granadinos».

Coordinadora provincial de IU Mari Carmen Pérez «Por Jaén, un tren de altas prestaciones nos pondría en Madrid en menos de 3 horas»

La coordinadora provincial de IU, Mari Carmen Pérez, no considera «malo» el nuevo horario, pero es un «parche». En su opinión, «no enfrenta el problema de la conexión de Granada con el resto del país». A su juicio, hay que ampliar las miras para resolver la situación y asegurar que «un ferrocarril convencional de altas prestaciones directo a Madrid por Jaén sería una infraestructura 20 veces más barata que la del AVE y sería capaz de poner un tren en la capital en menos de tres horas».

Diputado del PSOE José Antonio Rodríguez Salas «Granada tiene derecho a un AVE competitivo y pasa por culminar la doble vía»

El diputado socialista en el Congreso, José Antonio Rodríguez Salas, celebra la novedad como «un reflejo de que el Gobierno escucha las demandas de Granada» y recuerda que corrige «un agravio sufrido por la desidia del PP». En su opinión, la prioridad es «culminar la transformación del sistema ferroviaria para garantizar la igualdad de oportunidades para Granada» y señala a la doble vía, la mejora de las frecuencias y la reducción de los tiempos. «Granada tiene derecho a un AVE competitivo y ese objetivo pasar por culminar la duplicación, que permitirá habilitar otros objetivos de mejora», recalca.

Diputada del PP Lourdes Ramírez «El AVE directo a Madrid es un sí con mayúsculas y así lo dijeron miles de firmas en IDEAL»

Para la diputada popular en el Congreso, Lourdes Ramírez, «todo lo que signifique mejorar la conectividad es positivo, pero el nuevo AVE temprano es insuficiente». En su opinión, «urge conectar con Madrid de manera directa y atender reivindicaciones históricas, como las de la Costa o las comarcas de Guadix y Baza». «El AVE directo es un sí con mayúsculas y así lo dijeron miles de firmas en IDEAL», ratifica.

Secretario de Infraestructuras del PSOE Antonio Salazar «La mejora de frecuencia será posible cuando acabe la duplicación de vía»

El secretario de Infraestructuras del PSOE granadino, Antonio Salazar, cree que la mejora «evidencia el compromiso del Gobierno» y recuerda la apuesta que se está haciendo «para integrar a Granada en el Corredor». Cree que la mejora de las frecuencias «será posible cuando acaben los trabajos de duplicación de vía que realiza el Ejecutivo».

Presidente de la CGE y Cámara Granada Gerardo Cuerva «Tenemos que aspirar a conseguir un tiempo de viaje por debajo de las 3 horas»

El presidente de la Confederación Granadina de Empresarios y Cámara Granada, Gerardo Cuerva, apunta que, aunque adelantar la hora de salida y llegada del primer AVE de la mañana puede ser operativo para quienes tengan que pasar el día en Madrid, «no resuelve los problemas de conectividad de Granada». «Tenemos que aspirar a conseguir un tiempo de viaje muy por debajo de las 3 horas, al igual que tienen Málaga, Córdoba o Sevilla. Solo así tendremos un servicio competitivo y realmente útil. Los empresarios granadinos seguimos reivindicando que se lleven a cabo las mejoras necesarias, tanto en la infraestructura como en la programación de trenes, para que la provincia pueda tener por fin un AVE directo», señala.

Presidente de la Federación de Hostelería y Turismo Gregorio García «¿Qué ha hecho Granada para no merecer un AVE sin paradas? Es increíble»

El presidente de la Federación de Turismo, Gregorio García, recuerda el apoyo del sector a la iniciativa de IDEAL para conseguir una mejora «que permitirá a mucha gente llegar a tiempo a Madrid para trabajar y que, desde lo turístico, es bueno para Granada y el sector». En su opinión, la provincia no debe conformarse. «Granada merece un AVE directo, sin paradas. Es lo mínimo. ¿Qué ha hecho la provincia para no merecer esto? Es increíble la posición de algunos sobre esta posibilidad», refiere antes de solicitar el fin de la variante de Loja, de la duplicación de la vía y la llegada de nuevas operadoras.

Defensor de la Ciudadanía de Granada Manuel Martin «El precedente del AVE temprano debe ser revulsivo para el tren sin paradas»

El Defensor de la Ciudadanía de Granada, Manuel Martín, celebra el adelanto del horario, «que era una vieja reclamación». «Es muy beneficioso para el empresariado, pero también para los viajeros que desean enlazar con otras conexiones», considera. En su opinión, la provincia debe intentar pelear «que entre en funcionamiento un AVE verdadero, un tren directo y sin paradas». El representante insiste en hacerlo desde la lealtad, sin confrontar. «El precedente del AVE temprano debiera ser el revulsivo para unirnos», señala.

Secretario provincial de UGT Luis Miguel Gutiérrez «Granada tiene que pedir el AVE sin paradas. Hay demanda»

El secretario general de UGT Granada, Luis Miguel Gutiérrez, valora positivamente la novedad «por facilitar más tiempo de permanencia en Madrid». No obstante, admite que llegar a las 9:44 «sigue siendo insuficiente» y aboga por acortar el viaje «hasta las tres horas». A su juicio, el siguiente paso debe ser impulsar la doble vía y mejorar la estación. El responsable cree que Granada debe reclamar el AVE sin paradas. «La demanda existe y, con él, podemos aspirar a una Granada de la innovación que requiere de comunicaciones de primera», refiere.

Secretario provincial de CCOO Daniel Mesa «El trayecto Granada-Madrid es aún mejorable y debemos incorporarnos al Corredor»

El secretario general de CCOO Granada, Daniel Mesa, celebra la novedad del AVE temprano, «que tiene trascendencia cualitativa mayor por el impacto en las relaciones laborales». A su juicio, «es un paso enorme que contribuye al cambio del modelo productivo que ansía nuestra provincia». El responsable considera que la prioridad pasa ahora por la conectividad hacia el Levante, «que es otro foco económico importante». Incorporación «plena» al Corredor sería el siguiente paso, aunque también la mejora del trayecto Granada-Madrid, que tiene capacidad de crecimiento. «No tienen sentido varias paradas en una misma localidad o un solo nodo que acumula exceso de trenes con igual destino», reconoce.

Presidenta de CSIF Granada Victoria Eugenia Pineda «Tenemos que aunar nuestras voces para asegurar el futuro de nuestra provincia»

La presidenta de CSIF Granada, Victoria Eugenia Pineda, acoge «con las manos abiertas» el nuevo AVE temprano, «un avance que ha ampliado la agenda de trabajo de miles de granadinos». Pese a ello, considera que la provincia «aún» sigue a la cola en cuanto a infraestructuras y lamenta la situación en que está en comparación con otros territorios vecinos, «como Málaga». En su opinión, «no solo debemos reclamar un AVE sin paradas, sino aspectos complementarios también, como el refuerzo de la conexión de Andaluces o la línea ferroviaria a Motril». «Tenemos que unir nuestras voces a nivel político, empresarial, sindical y ciudadano para defender el futuro de la provincia», remarca.