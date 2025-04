Tenemos lo que queremos

El miércoles se estrenó el AVE 'madrugador' a Madrid –o trasnochador, según el pasajero–. Hay una evidencia física: para llegar pronto a cualquier destino que ... se encuentre a más de 400 kilómetros hay que levantarse necesariamente temprano; tanto en Granada como en Málaga, ahí no cabe agravio. Este gesto –el de anticipar la salida cuarenta minutos para no arribar en la capital a la hora del vermut– es la principal mejora en la alta velocidad de Granada desde que se estrenó el 26 de junio de 2019 con aquel tren de tres horas y 5 minutos –media hora menos que en la actualidad– que debería conservarse como pieza de museo junto a la Baldwin.

Una mejora que es fruto de la recogida de las 11.371 firmas que impulsamos en enero. ¿Suficiente? Es un avance que, obviamente, no salda las deudas pendientes con esta provincia en conexiones e infraestructuras. Pero es el único gesto que se ha arrancado al Gobierno desde la presión social. Ni la oposición política –que ha reclamado insistentemente–, ni los empresarios, ni las cartas de los representantes institucionales. Ni en tiempos del PSOE, –cuando los cargos socialistas también pedían un AVE directo y lo firmaron en el Pacto de los Mártires–, ni en los del PP. No hay motivos políticos y los técnicos no están suficientemente argumentados, para negar a Granada el AVE directo que sí tienen Sevilla o Málaga. Tampoco los hay sociales, salvo que se quiera retorcer con demagogia una petición que es muy simple: una frecuencia directa además de otras conexiones con las paradas intermedias necesarias para vertebrar el territorio. Salvo que la solidaridad territorial solo tenga que hacerla Granada y no el resto de capitales.

25 AÑOS DE TITULARES

Cuando salieron a la venta los billetes del AVE 'madrugador', un lector y 'abajofirmante' del manifiesto me escribió para que se retirase su rúbrica al sentirse «estafado». Consideraba que IDEAL «abrazaba» y «aplaudía» una medida que está por debajo de las exigencias de la reclamación original: un tren directo.

IDEAL ni pone ni quita trenes. Es compatible reconocer un hito y, al mismo tiempo, mantener las reivindicaciones. Le respondí que el compromiso de IDEAL con las infraestructuras y el desarrollo de esta provincia ha quedado patente a lo largo de su historia, desde la reclamación de la doble vía del AVE hace un cuarto de siglo –la presión del medio consiguió que se contemplara y, finalmente, vaya a montarse–. Y lo hemos hecho sin plegarnos a presiones políticas; con indiferencia de quién gobernase en Madrid, en Andalucía o en Granada.

Algunos que sacaron rédito electoral a nuestros titulares parece que han perdido la memoria.

Andaba todavía de reportero por el Parlamento de Andalucía –año 2002– cuando destapamos el pulso que el Gobierno de José María Aznar tendió a la Junta de Manuel Chaves: los socialistas pretendían construir una segunda vía para el AVE de Granada que el Ministerio de Fomento de Álvarez Cascos negaba. El Gobierno llegó a pedir al TSJA que suspendiera cautelarmente las obras. IDEAL ya presionaba a aquel gobierno popular con titulares como este de julio de 2002: «El AVE a Granada lleva más retraso que las demás líneas proyectadas en España». Aquel ministro Cascos que –en un derroche de generosidad– reservó 830.000 pesetas para encargar las obras de la segunda circunvalación.

En febrero de 2004, en vísperas de una campaña electoral, IDEAL lideró la reivindicación de la doble vía. El proyecto inicial solo contemplaba una. El PSOE lo convirtió en el principal argumento de su programa para aquellas elecciones que ganó José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces, aún se hacían programas electorales y se firmaban ante notario. Era el punto 19 de los compromisos socialistas con la provincia: «Construir íntegramente el AVE Bobadilla-Granada, con doble vía y ancho internacional, entrando en funcionamiento en la próxima legislatura». La fecha estaba implícita: antes de marzo de 2008. Fue José Blanco –más tarde ministro– el que se fijó los plazos en un mitin en el Palacio de Congresos: «En 2007 volveré a Granada para estar con todos vosotros y vendré en un AVE en debida condiciones, en el que va a hacer José Luis Rodríguez Zapatero».

Igual que reclamamos al Gobierno de Aznar la doble vía, al de Zapatero le recordamos aquel compromiso firmado. Recuerdo la rueda de prensa en la antigua sede de la calle Águila, con Javier Torres Vela, Clara Aguilera y Francisco Álvarez de la Chica. Pregunté y repregunté hasta conseguir dejar en evidencia la contradicción: «No nos obsesionan las fechas». Ya habían pasado las elecciones.

Conservo en la libreta el párrafo de la columna que escribí ese día: «Que el AVE no llegue en el tiempo prometido puede ser la anécdota. Lo peor es que el PSOE granadino se ha plegado a la disciplina de partido antes de cuestionar ni tan siquiera las directrices de Fomento, que ha convertido el programa electoral en papel mojado». Aquellos políticos encajaban los golpes porque entendían que su tarea estaba sujeta a la crítica de los medios de comunicación; intermediarios entre el poder y la sociedad.

DE MÁLAGA A OURENSE

Donde sí llegó el AVE en 2007 fue a Málaga. Magdalena Álvarez invirtió 1.500 millones en la primera legislatura en su provincia, por 1.061 en Granada.

El origen de la ministra Ana Pastor (PP) tampoco pasó desapercibido. A ella reclamamos que viniera a explicar el futuro de la variante de Loja y de la estación de Moneo –ninguna de las dos cosas se hicieron–, mientras que aceleraba el proyecto de Ourense –aunque al final tardara más–. A Pastor presionamos para que no cediera a la estación barata que propuso José Torres Hurtado fuera del Centro. Y se hizo porque la sociedad granadina –en amplia mayoría– estaba en contra. En un posicionamiento editorial firme, hasta encargamos a Sigma Dos una encuesta para ponderar la opinión de los granadinos: el 75% quería que la estación de tren permaneciera en Andaluces.

No es un arrebato pasajero. Ni es cuestión de intereses políticos. El partido que se sienta beneficiado quizás sea el objeto de las siguientes críticas. Es un cuarto de siglo de compromiso para que Granada tenga la mejor conexión de alta velocidad.

Sin embargo, el medio puede ser consciencia crítica –y debe serlo– pero hay una parte de la acción que les corresponde a otros actores. La iniciativa en los centros de decisiones la tienen nuestros dirigentes. Es a ellos a quienes hay que reclamarles que hagan valer ahora esas 11.371 firmas.

Recupero algunos párrafos de la hoja de la libreta del mes de febrero. Una sociedad ofrece signos de involución y decadencia cuando convierte en rentable permanecer escondido y agazapado en la retaguardia. La abstención y el silencio, por no tener criterio propio o por falta de coraje, es inhabilitante para ocupar un espacio público; seas político, periodista, predicador o encantador de serpientes. Necesitamos a los políticos. A los comprometidos, atrevidos y valientes. No a los del silencio de nómina. Son ellos los que deben continuar esta acción. Qué fuerte sería Granada si esos pretendidos líderes ejercieran la labor encomendada. Si todos, sin colores ni banderas, reclamaran lo que a Granada corresponde.

Tenemos lo que queremos.