Apalea a su vecino y agrede a los tres guardias civiles que fueron a detenerlo en un pueblo de Granada

Apalea a su vecino y agrede a los tres guardias civiles que fueron a detenerlo

Está acusado de apalear a un vecino de la localidad de Bogarre, en término municipal de Píñar, en la comarca de los Montes de Granada, y golpear causando lesiones a tres agentes de la Guardia Civil cuando fueron a detenerlo. Ahora la Fiscalía ha pedido cinco años y cuatro meses de prisión y 480 euros de multa a este hombre de 59 años con problemas mentales

Según consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, se le acusa por la presunta comisión de un delito de tentativa de homicidio por el que el procesado se enfrenta a la petición de cinco años de prisión, además de por otro de atentado a agente de la autoridad (cárcel por cuatro meses) y tres leves de lesiones (tres multas de 160 euros).

Conforme al relato de los hechos del fiscal, los hechos se desencadenan sobre las 20,00 horas del 19 de julio de 2022 al parecer «tras provocar» el ahora acusado «diversos altercados» en Bogarre que «motivaron la actuación hasta en tres ocasiones de la Guardia Civil».

Entonces, «por motivos no suficientemente esclarecidos pero con la intención de acabar con la vida del vecino», se habría encontrado con él en una calle en la que supuestamente se le «abalanzó» y le «golpeó de manera reiterada y violenta tanto de pie como cuando cayó al suelo», causándole traumatismo craneoencefálico y poniendo en riesgo su vida.

Se refugió en casa de sus padres

Habría cejado «solo en su brutal ataque por la intervención de un vecino, corriendo entonces a refugiarse en el domicilio de sus padres», donde habría sido hallado por agentes de la Guardia Civil, que, al parecer, «al ir a detenerlo, fueron golpeados por el procesado con puñetazos y patadas» por los que sufrieron lesiones como hematomas o inflamaciones.

Para el fiscal concurre la atenuante de eximente incompleta de alteración mental en tanto en el momento de los hechos «presentaba mermadas sus facultades» por «padecer trastornos mentales agravados por consumo de alcohol y cannabis». El caso será juzgado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada.