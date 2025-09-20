Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un autobús arde en la A-92 en Granada. IDEAL

Arde el autobús de un equipo deportivo en la A-92 en Granada

Los pasajeros han podido abandonar el vehículo por su propio pie

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Sábado, 20 de septiembre 2025, 16:42

Un autobús ha ardido este sábado a mediodía en la A-92 en la provincia de Granada. Los pasajeros serían miembros de un equipo deportivo, según ha informado el 112 a este periódico, que ha confirmado que no se han registrado heridos.

El servicio de emergencias ha recibido el aviso a las 15.05 horas de este 20 de septiembre. El conductor de un autobús, al percibir que este estaba averiado, había tenido que parar en el arcén, en el kilómetro 240 de la A-92, sentido Jaén, justo en la saluda de Albolote.

Nada más estacionar, el autobús ha empezado a arder, pero ha dado tiempo a que todos los pasajeros salieran por su propio pie. Conductores que han presenciado el suceso cuentan que se encontraban en el arcén, varios metros más adelante, mientras las llamas hacían caer la parte trasera del vehículo.

MÁS INFORMACIÓN

Hasta allí se han desplazado Bomberos del Parque Norte de Granada. Por el momento, no se conocen las causas del fuego.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apalea a su vecino y agrede a los tres guardias civiles que fueron a detenerlo en un pueblo de Granada
  2. 2 El Zaidín llora a Ana, su enfermera más querida
  3. 3 Siete heridos en el incendio de un piso de estudiantes en calle Arabial
  4. 4 El pub más friki de España está en Granada: «Desde que abrimos no para de entrar gente»
  5. 5 Un incendio junto a un restaurante de Bib-Rambla obliga a actuar a Bomberos de Granada
  6. 6

    Heridos una madre y su hijo tras colisionar el patinete en el que iban con un coche en Maracena
  7. 7

    El camarero que ayudó a los inquilinos en el incendio del piso de Arabial
  8. 8 La Guardia Civil le da el alto en la A-92 por llevar 1.500 kilos de hachís en la furgoneta y huye a pie
  9. 9

    Los vecinos que solo pueden aparcar junto a la Alhambra
  10. 10 Arde el autobús de un equipo deportivo en la A-92 en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Arde el autobús de un equipo deportivo en la A-92 en Granada

Arde el autobús de un equipo deportivo en la A-92 en Granada