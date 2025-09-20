Arde el autobús de un equipo deportivo en la A-92 en Granada
Los pasajeros han podido abandonar el vehículo por su propio pie
Granada
Sábado, 20 de septiembre 2025, 16:42
Un autobús ha ardido este sábado a mediodía en la A-92 en la provincia de Granada. Los pasajeros serían miembros de un equipo deportivo, según ha informado el 112 a este periódico, que ha confirmado que no se han registrado heridos.
El servicio de emergencias ha recibido el aviso a las 15.05 horas de este 20 de septiembre. El conductor de un autobús, al percibir que este estaba averiado, había tenido que parar en el arcén, en el kilómetro 240 de la A-92, sentido Jaén, justo en la saluda de Albolote.
Nada más estacionar, el autobús ha empezado a arder, pero ha dado tiempo a que todos los pasajeros salieran por su propio pie. Conductores que han presenciado el suceso cuentan que se encontraban en el arcén, varios metros más adelante, mientras las llamas hacían caer la parte trasera del vehículo.
Hasta allí se han desplazado Bomberos del Parque Norte de Granada. Por el momento, no se conocen las causas del fuego.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.