«El autobús era una bola de fuego diez minutos después de empezar a arder»
Bomberos del Parque Norte de Granada han apagado el incendio del vehículo en el kilómetro 341 de la A-92, a la altura de Albolote
Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:19
El aviso de que un vehículo estaba ardiendo llegó a las 15. 05 horas al Servicio de Emegencias. Efectivos de la Guardia Civil y bomberos ... del Parque Norte de Granada se desplazaron hasta el lugar de los hechos. «El autobús era una bola de fuego diez minutos después de empezar a arder», apuntan los testigos en el lugar de los hechos.
Dos vehículos nodrizas, uno de intervención, seis bomberos, tres conductores y un mando del Parque Norte de bomberos han tardado alrededor de una hora en extingur completamente las llamas.
Tras restablecer el tráfico, que ha estado completamente cerrado a la circulación por gran presencia de humo, se han dedicado a enfriar y resfrescar lo que quedaba del autobús, reducido a un esqueleto metálico del que solo queda a estas horas la estructura de acero. Posteriomente, han procedido a sellar con espuma.
Los bomberos han procedido por último a comprobar con la cámara térmica que estaban todos los puntos refrescados para dar orden así de que se retire el vehículo.
