Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen del autobús en llamas esta tarde S. M.

«El autobús era una bola de fuego diez minutos después de empezar a arder»

Bomberos del Parque Norte de Granada han apagado el incendio del vehículo en el kilómetro 341 de la A-92, a la altura de Albolote

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:19

El aviso de que un vehículo estaba ardiendo llegó a las 15. 05 horas al Servicio de Emegencias. Efectivos de la Guardia Civil y bomberos ... del Parque Norte de Granada se desplazaron hasta el lugar de los hechos. «El autobús era una bola de fuego diez minutos después de empezar a arder», apuntan los testigos en el lugar de los hechos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arde el autobús de un equipo de fútbol en la A-92 en Granada
  2. 2 Apalea a su vecino y agrede a los tres guardias civiles que fueron a detenerlo en un pueblo de Granada
  3. 3 El Zaidín llora a Ana, su enfermera más querida
  4. 4 Siete heridos en el incendio de un piso de estudiantes en calle Arabial
  5. 5 El pub más friki de España está en Granada: «Desde que abrimos no para de entrar gente»
  6. 6

    Heridos una madre y su hijo tras colisionar el patinete en el que iban con un coche en Maracena
  7. 7

    El camarero que ayudó a los inquilinos en el incendio del piso de Arabial
  8. 8

    Los vecinos que solo pueden aparcar junto a la Alhambra
  9. 9 La Guardia Civil le da el alto en la A-92 por llevar 1.500 kilos de hachís en la furgoneta y huye a pie
  10. 10 Un incendio junto a un restaurante de Bib-Rambla obliga a actuar a Bomberos de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «El autobús era una bola de fuego diez minutos después de empezar a arder»

«El autobús era una bola de fuego diez minutos después de empezar a arder»