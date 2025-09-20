Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Autobús calcinado en la A-92 esta tarde S. M.

«El autobús se ha venido abajo dos o tres veces y ha empezado a echar humo blanco»

El delegado del equipo cuenta cómo han vivido el desalojo del vehículo en el que iban 21 jugadores y nueve padres

Sandra Martínez y Pedro Luis Alonso

Granada | Málaga

Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:21

Los jóvenes del equipo de fútbol 26 de febrero de Málaga iban a Jaén cuando el vehículo ha comenzado a arder. «El autobús se ha ... venido abajo dos o tres veces y ha empezado a echar humo blanco a la altura de Albolote. El chófer ha parado y, al rato de estar allí, con los jugadores en el arcén, ha empezado a echar fuego por la zona del motor, en la puerta trasera, y se ha calcinado», ha relatado el delegado del equipo, Alejandro Múñoz, al frente de una expedición de 21 jugadores «más nueve o diez padres».«Hemos empezado a quitar maletas rápidamente entre tres o cuatro personas y en menos de una hora ha llegado otro autobús», ha añadido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arde el autobús de un equipo de fútbo en la A-92 en Granada
  2. 2 Apalea a su vecino y agrede a los tres guardias civiles que fueron a detenerlo en un pueblo de Granada
  3. 3 El Zaidín llora a Ana, su enfermera más querida
  4. 4 Siete heridos en el incendio de un piso de estudiantes en calle Arabial
  5. 5 El pub más friki de España está en Granada: «Desde que abrimos no para de entrar gente»
  6. 6

    Heridos una madre y su hijo tras colisionar el patinete en el que iban con un coche en Maracena
  7. 7

    El camarero que ayudó a los inquilinos en el incendio del piso de Arabial
  8. 8

    Los vecinos que solo pueden aparcar junto a la Alhambra
  9. 9 El pueblo de Granada famoso gracias a sus aguas minero-medicinales, fuentes y manantiales
  10. 10 La Guardia Civil le da el alto en la A-92 por llevar 1.500 kilos de hachís en la furgoneta y huye a pie

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «El autobús se ha venido abajo dos o tres veces y ha empezado a echar humo blanco»

«El autobús se ha venido abajo dos o tres veces y ha empezado a echar humo blanco»