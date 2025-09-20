«El autobús se ha venido abajo dos o tres veces y ha empezado a echar humo blanco» El delegado del equipo cuenta cómo han vivido el desalojo del vehículo en el que iban 21 jugadores y nueve padres

Sandra Martínez y Pedro Luis Alonso Granada | Málaga Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:21

Los jóvenes del equipo de fútbol 26 de febrero de Málaga iban a Jaén cuando el vehículo ha comenzado a arder. «El autobús se ha ... venido abajo dos o tres veces y ha empezado a echar humo blanco a la altura de Albolote. El chófer ha parado y, al rato de estar allí, con los jugadores en el arcén, ha empezado a echar fuego por la zona del motor, en la puerta trasera, y se ha calcinado», ha relatado el delegado del equipo, Alejandro Múñoz, al frente de una expedición de 21 jugadores «más nueve o diez padres».«Hemos empezado a quitar maletas rápidamente entre tres o cuatro personas y en menos de una hora ha llegado otro autobús», ha añadido.

Han conseguido llegar a Jaén para jugar el patido a tiempo con el Atlético Jaén, en el Sebastián Barajas de la capital de provincia andaluza, de Cadete Autonómico, con niños en torno a los 15 y 16 años.

