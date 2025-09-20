Una granadina quiso cobrar 87.000 euros de la Declaración de la Renta de otra mujer y acaba condenada Por causas que no han trascendido, la víctima llegó a enterarse y alertó de lo que estaba pasando a la Delegación de Hacienda, solicitando a su vez la anulación de las devoluciones que había tramitado la acusada

La Audiencia de Granada ha condenado a dos años de prisión a una mujer que presentó en Hacienda la declaración de la renta de otra persona pero con su cuenta corriente con la pretensión de cobrar de forma ilícita más de 87.000 euros que supuestamente debía devolver la Administración.

A la condenada ya le constaba una sentencia firme por estafa antes de que el 30 de abril de 2023 volviera a intentar este nuevo fraude. Aquel día se desplazó cerca de la una de la tarde a la Delegación de Hacienda en Granada y presentó la declaración de la renta del ejercicio 2022 a nombre de otra mujer, sin consentimiento ni conocimiento de la víctima.

En los documentos puso la acusada su número de cuenta con la finalidad de obtener 87.007 euros. Meses más tarde, el 8 de mayo de 2023, volvió a presentar en la Delegación de Hacienda otra declaración de la renta del ejercicio 2022 al mismo nombre, de nuevo sin que la víctima supiera nada. En esta ocasión, lo hizo con el objetivo de que le devolvieran a ella 1.327 euros en su cuenta corriente.

No obstante, por causas que no han trascendido, la víctima llegó a enterarse y alertó de lo que estaba pasando a la Delegación de Hacienda, solicitando a su vez la anulación de las devoluciones que había tramitado la acusada. Un juzgado la condenó en primera instancia a dos años de prisión y multa de 3.600 euros por un delito de falsedad en documento público en concurso con otro de estafa en grado de tentativa con la agravante de reincidencia.

La acusada recurrió la condena ante la Audiencia Provincial de Granada, que ha desestimado su recurso en tanto que los hechos quedan acreditados en los documentos que ella misma presentó ante la Delegación de Hacienda. Además, llegó a reconocer durante el proceso que las cuentas corrientes designadas para que Hacienda efectuase las devoluciones le pertenecían.

«Las reglas de la lógica y de la experiencia conducen a concluir que la autora de la falsedad y del intento de estafa fue ella; máxime cuando, ante la contundencia de tales indicios, ni siquiera comparece al acto del juicio a ofrecer algún tipo de manifestación exculpatoria», agrega la Audiencia en su sentencia, que confirma la condena inicialmente impuesta a la acusada.