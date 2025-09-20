Heridos una madre y su hijo tras colisionar el patinete en el que iban con un coche en Maracena
La Policía Local de Maracena atiende a las personas accidentadas y advierte del peligro de esta práctica
Sábado, 20 de septiembre 2025, 12:58
Una madre y su hijo resultaron heridos leves en Maracena la mañana de ayer tras colisionar en patinete en el que iban con un coche ... en la vía pública. Según ha confirmado la Policía Local de Maracena, que atendió a las dos personas, la mujer se dirigía a llevar al menor al colegio cuando sucedieron los hechos.
Al parecer, se saltó una señal de ceda al paso y se produjo la colisión por la que salieron proyectados y chocaron contra un bordillo. El menor sufrió heridas en una rodilla y su madre en una pierna. El Servicio de Emergencias 112 se desplazó hasta el lugar de los hechos, aunque finalmente fue el padre del niño y marido de la mujer quien los llevó hasta el centro sanitario al no sufrir lesiones graves.
La Policía Local de Maracena, por su parte, ha alertado del peligro de estas prácticas y ha hecho un llamamiento para concienciar a los adultos y jóvenes sobre la precaución que se debe tomar con estos vehículos, ya que no están preparados para dos personas. Advierten también que los accidentes en patinete pueden ser muy graves por la caída o salida de la vía del vehículo.
