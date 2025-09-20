Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Calle de Maracena en la que tuvieron lugar los hechos IDEAL

Heridos una madre y su hijo tras colisionar el patinete en el que iban con un coche en Maracena

La Policía Local de Maracena atiende a las personas accidentadas y advierte del peligro de esta práctica

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Sábado, 20 de septiembre 2025, 12:58

Una madre y su hijo resultaron heridos leves en Maracena la mañana de ayer tras colisionar en patinete en el que iban con un coche ... en la vía pública. Según ha confirmado la Policía Local de Maracena, que atendió a las dos personas, la mujer se dirigía a llevar al menor al colegio cuando sucedieron los hechos.

