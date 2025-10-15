El alcalde de Loja dimite en pleno revuelo en el Ayuntamiento La crisis se desató tras la dimisión de un concejal de su partido y el regidor dice que renuncia para que comience una nueva etapa en el municipio

El alcalde de Loja ha presentado su dimisión este miércoles después de más de 14 años como regidor de este municipio. Joaquín Camacho (PP) ha lanzado un comunicado para anunciar su renuncia en el que señala su intención de que empiece una nueva etapa en el municipio. El edil ha remitido una carta en la que señala que ha sido una decisión muy «meditada», pero no expone los argumentos que le llevan a dejar la alcaldía. El concejal Joaquín Ordóñez será el que asuma en unos días el cargo.

Desde el año 2011, Camacho ha sumado tres victorias electorales con mayoría absoluta. A partir de ahora seguirá como senador por la provincia de Granada. Desde julio de 2023 Joaquín Camacho es además Senador por el PP. El presidente del Partido Popular, Juanma Moreno, había advertido en junio de ese mismo año que no quería duplicidad de cargos en su partido en el caso, por ejemplo, de los alcaldes que fuesen presidentes de diputaciones. En marzo de 2025, el teniente de alcalde de Granada, Jorge Saavedra, dejó de ser parlamentario para centrarse en su tarea en el Ayuntamiento granadino y hay otros ejemplos como Mariano García, que dejó de ser alcalde de la Puebla de don Fadrique para ser parlamentario andaluz o Celia Santiago, que dejó el cargo en 2022 para tomar posesión en la Cámara andaluza. Sin embargo, a su puesto en el Senado, que ejerce desde hace dos años, se junta una crisis interna en el Ayuntamiento, en el seno del grupo popular que ha terminado con la dimisión de un concejal de gobierno.

Camacho no alude a este argumento en su renuncia ya que no especifica por qué deja el cargo de alcalde. Sobre la decisión de dejar la alcaldía lojeña, Camacho explica que ha sido una postura «meditada, tomada con serenidad y pensando siempre en el bien de nuestro municipio». Además ha agradecido profundamente el trabajo, la lealtad y el compromiso de su equipo, «que ha hecho posible que Loja siga avanzando y que queda ahora en las mejores manos». Joaquín Ordóñez asumirá en unos días la alcaldía «con el fuerte compromiso de dejarse la piel por nuestra ciudad».

«Gran trabajo»

El hasta ahora regidor lojeño ha explicado que seguirá «trabajando con el mismo compromiso por Loja y por la provincia de Granada desde la Cámara Alta». Desde el PP provincial han destacado el «gran trabajo» que ha hecho Joaquín Camacho a lo largo de estos 14 años de entrega en los que Loja «ha avanzado desde la escucha activa, el trabajo y el compromiso firme por mejorar día a día a una ciudad que ahora inicia una nueva etapa. Un trabajo que ha quedado refrendado en la confianza que Joaquín ha ido recibiendo estos años y que va a seguir trabajando por su ciudad y por toda la provincia desde el Senado».

Camacho ha señalado que no hay mayor orgullo que haber sido alcalde de su tierra durante estos últimos años. «Representar a Loja ha sido el mayor honor de mi vida», dice pero apunta que «ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa para Loja».

El movimiento político en Loja cuando, hace un año, el concejal del PP Antonio Campaña dejó sus responsabilidades en el gobierno local. Después de dar este paso, el 1 de octubre presentó además su renuncia como concejal y se dio de baja como militante del partido, según recoge el medio El Corto de Loja. En Onda Cero Granada, Campaña dejó claras sus desavenencias con el primer edil, Joaquín Camacho. El ya ex edil 'popular' indicó que no estaba de acuerdo con la distribución económica que había hecho el alcalde al ser Senador y que afectaba a la gestión de los concejales del Ayuntamiento.

«Falta de rumbo»

Hace una semana, el portavoz socialista de Loja, Antonio García, pidió la dimisión del alcalde de Loja, Joaquín Camacho, por «la falta de rumbo y el desgobierno que impera en el Ayuntamiento», acentuada tras la dimisión del concejal del PP, Antonio Campaña, y motivada, según ha manifestado él mismo, por el «clima de imposición, amenazas veladas y control» que impera en el seno del equipo de gobierno.

Para García las «graves afirmaciones» del ya exconcejal del PP evidencian lo que el PSOE viene denunciando desde el inicio del mandato. «El alcalde ha convertido el Ayuntamiento en la casa de los líos y su gestión política está centrada en el interés propio y no en el interés de las y los lojeños. No hay medidas para impulsar el crecimiento de la ciudad ni para solucionar los problemas que existen», aseveró.

«Cuando un concejal del propio PP se atreve a decir que el alcalde ha montado una dictadura en el Consistorio es que la situación ha llegado muy lejos. Nuestro municipio no puede estar en manos de un solo hombre ni del ordeno y mando», afirmó el socialista.