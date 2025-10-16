El PSOE tacha «huida hacia adelante» la dimisión de Camacho como alcalde de Loja José Antonio Carranza ha confiado en que el nuevo alcalde «no mantenga la misma línea continuista, sino que trabaje para recuperar el tiempo perdido«

Ideal Jueves, 16 de octubre 2025, 12:58

El PSOE de Granada ha apuntado que la dimisión del alcalde de Loja, Joaquín Camacho Borrego (PP), es una «huida hacia adelante» pues se trata de la «consecuencia inevitable de años de soberbia y falta de gestión en el Ayuntamiento», por lo que esta dimisión «llega tarde y deja tras ella proyectos inacabados y una división interna en el equipo municipal, que el PP de Granada ha amparado.»

El secretario de Organización del PSOE granadino, José Antonio Carranza, ha asegurado que «la dirección provincial del PP conocía las formas del alcalde y el desgobierno que reinaba, pero prefirió mirar hacia otro lado a pesar de que los intereses de las y los lojeños habían quedado relegados a un segundo plano».

«El PSOE venía advirtiendo de que Loja no podía seguir gobernada desde el interés personal», ha recordado Carranza, que ha reprochado al presidente del PP, Francisco Rodríguez, que «maquille» esta dimisión y no haya hecho ningún tipo de autocrítica.

«En lugar de aplaudir la marcha de quien deja el Ayuntamiento sin rumbo, debería haber explicado cómo piensa el PP garantizar la gestión de los proyectos pendientes o la atención a los problemas que tienen las pedanías y barrios abandonados en este tiempo», ha añadido.

Y ha subrayado que «por mucho que lo vista, Camacho Borrego no dimite por responsabilidad. Su salida obedece a una crisis política en uno de los principales ayuntamientos de la provincia. Rodríguez vuelve a demostrar que confunde los intereses de su partido con los de la ciudadanía lojeña».

Por último, José Antonio Carranza, ha confiado en que el nuevo alcalde «no mantenga la misma línea continuista, sino que trabaje para recuperar el tiempo perdido. Hasta ahora el Ayuntamiento ha vivido de la lluvia de inversiones y fondos que ha destinado el Gobierno de España. Es el momento de que el equipo de gobierno pase a la acción con propuestas y fondos propios para relanzar un municipio que lo necesita más que nunca. Un objetivo en el que siempre tendrá al PSOE como aliado».