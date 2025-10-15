Estefanía Martínez asume la alcaldía de Castilléjar y apuesta por transformar el municipio «en un lugar de oportunidades» Se ha mostrado dispuesta a colaborar directamente con la plataforma contra la planta de biometano, proyecto al que ha mostrado su oposición al considerar que Castilléjar y sus habitantes «no merecen que una planta de esta envergadura, tan perjudicial para nuestra salud«

C. L. Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:56

Estefanía Martínez ya es alcaldesa de Castilléjar. La socialista, tras ser investida como nueva regidora de la localidad, ha apostado por «transformar el municipio en un lugar de oportunidades para la ciudadanía y mejorar los servicios básicos, así como las infraestructuras, la calidad de vida y la transparencia en la gestión, entre otros muchos aspectos», todo ello con el propósito de convertir la localidad en un «referente» a nivel comarcal y provincial.

La moción de censura ha salido adelante con los votos a favor de los tres ediles del PSOE, dos de Unidos por Castilléjar, y una concejala del grupo no adscrito y el voto negativo de dos ediles de Unidos por Castilléjar.

Martínez ha afirmado que «el único interés que nos mueve es el futuro de nuestro pueblo y el de sus vecinos y vecinas» y ha situado como «pilar fundamental la transparencia«, algo que, a su juicio, »ha faltado en estos dos años y medio en el Ayuntamiento».

La alcaldesa castillejera se ha comprometido a «trabajar codo con codo con todos las y los vecinos« y, especialmente, a colaborar directamente con la plataforma contra la planta de biometano, proyecto al que ha mostrado su oposición al considerar que Castilléjar y sus habitantes «no merecen que una planta de esta envergadura, tan perjudicial para nuestra salud y para el medio ambiente, se implante en nuestro pueblo».

«Las puertas de la Alcaldía estarán siempre abiertas, para todos y a cualquier hora», ha apostillado para añadir que se implicará en posicionar a Castilléjar como destino turístico donde la historia, la cultura y la naturaleza se unan para ofrecer «experiencias inolvidables» y solicitará ayuda a las distintas instituciones para la construcción del nuevo gimnasio municipal y de una residencia de personas mayores, para la que ya disponemos de los terrenos.

«Intereses del municipio y su gente como centro de la gestión»

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Granada, José Antonio Carranza, ha afirmado que Estefanía Martínez «situará los intereses del municipio y de su gente en el centro de la gestión municipal y se va a dejar la piel por escuchar y dar respuesta a las demandas de sus vecinos y vecinas».

Carranza, que junto a otros representantes socialistas de la provincia ha asistido al pleno en el que Martínez se ha convertido en nueva regidora, ha valorado el «compromiso» de la ya alcaldesa con su pueblo y sus necesidades y ha subrayado que «se abre una nueva etapa de ilusión y dedicación en aras del desarrollo sostenible de esta localidad de la comarca de Huéscar».

«Martínez y su equipo tendrán como prioridad recobrar la confianza de la ciudadanía en el gobierno local y en el Ayuntamiento, como administración más cercana para atender sus reivindicaciones e inquietudes y defender el interés general, con una labor basada en la transparencia y el rigor», ha subrayado.