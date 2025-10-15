Dimite Joaquín Camacho como alcalde de Loja

Camilo Álvarez Granada Miércoles, 15 de octubre 2025, 09:43 | Actualizado 10:11h. Comenta Compartir

El hasta ahora alcalde de Loja, Joaquín Camacho (PP), ha presentado este miércoles su dimisión como regidor del gobierno lojeño. El edil ha remitido una carta a los medios en los que señala que ha sido una decisión muy «meditada», pero no expone los argumentos que le llevan a dejar la alcaldía. Joaquín Ordóñez asumirá en unos días el cargo.

Camacho comunicó su decisión al comité local de su partido este martes por la noche y hoy lo ha hecho público a través de un comunicado. De esta forma, finaliza su periplo como alcalde de Loja, que ha durado 14 años tras ganar las elecciones por primera vez en el año 2011. Desde entonces, ha sumado tres victorias electorales con mayoría absoluta. A partir de ahora seguirá como senador por la provincia de Granada.

En el comunicado, Camacho ha querido agradecer «a todos los vecinos y vecinas de Loja por la confianza que habéis depositado en mí durante estos últimos catorce años». Señala que «no hay mayor orgullo que haber sido alcalde de mi tierra durante estos últimos años. Representar a Loja ha sido el mayor honor de mi vida», pero apunta que «ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa para Loja».

Admite que «han sido años intensos» en los que se han mezclado «ilusión, trabajo y grandes proyectos». Inisiste en que su interés siempre ha sido «estar cerca de mis vecinos, escuchando, ayudando y trabajando cada día para el progreso de Loja».

Sobre la decisión de dejar la alcaldía lojeña, Camacho argumenta que ha sido una postura «meditada, tomada con serenidad y pensando siempre en el bien de nuestro municipio».

Camacho también ha agradecido «profundamente el trabajo, la lealtad y el compromiso de mi equipo, que ha hecho posible que Loja siga avanzando y que queda ahora en las mejores manos». Joaquín Ordóñez asumirá en unos días la alcaldía «con el fuerte compromiso de dejarse la piel por nuestra ciudad». El hasta ahora regidor lojeño ha explicado que seguirá «trabajando con el mismo compromiso por Loja y por la provincia de Granada desde la Cámara Alta».

Nuevo regidor

El nuevo alcalde de Loja será Joaquín Ordóñez, que hasta finales de 2024 fue concejal de Urbanismo y segundo teniente de alcalde, cargos que apartó para tomarse un descanso. En la reestructuración de concejalías llevada a cabo por Joaquín Camacho en 2024, asumió la concejalía de Desarrollo y Empleo.

Asume el cargo en un momento de tensión en el municipio, en el que se han repetido en los últimos meses episodios violentos, con peleas en la calle a plena luz del día protagonizadas por vecinos del municipio e inmigrantes.

También en el seno del PP de Loja ha habido tensiones y desavenencias en los últimos meses. De hecho, el concejal de Deportes, Salud y Eficiencia Energética del Ayuntamiento de Loja, Antonio Campaña, presentó su dimisión el pasado 2 de octubre por desaveniencias con el todavía alcalde del muncipio, Joaquín Camacho. El edil expresó que no estaba a gusto en el partido desde hacía tiempo.