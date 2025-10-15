Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Francis Rodríguez realiza declaraciones sobre la dimisión de Joaquín Camacho como alcalde de Loja. Ideal

Francis Rodríguez: «Entiendo que Camacho haya dado un paso al lado para centrarse en ser senador»

El presidente del PP provincial expresa su comprensión tras la dimisión del alcalde de Loja e indica que ahora peleará por su pueblo desde el Senado

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:20

El presidente del PP provincial, Francis Rodríguez, dijo con respecto a la dimisión del alcalde de Loja, Joaquín Camacho, que ya exregidor ha sido una persona capaz de conseguir «mayorías absolutísimas» y que ha transformado la ciudad lojeña y la ha puesto en el mapa como «un municipio que es ahora mucho mejor que hace 14 años cuando él llegó a la alcaldía».

Tal y cómo recordó Rodríguez, Camacho es Senador y que él sabe, por su propia experiencia que, cuando una persona tiene dos cargos, «los que salen perdiendo son la familia y uno de los dos espacios donde no estás». Por eso el presidente del PP entiende «perfectamente que Joaquín haya decidido dar un paso al lado y que se centre ahora en sus funciones como Senador, que trabaje para Loja y para toda la provincia desde allí. Hay que usar estas plataformas para luchar por Granada y que se hagan inversiones reales desde el Gobierno y para eso Joaquín Camacho va a hacerlo con exclusividad».

«Quiero agradecerle desde lo personal su trabajo. Loja se ha transformado. Tiene un futuro impresionante. Es la ciudad del Poniente con más fondos europeos, se están transformando también los anejos gracias a la Diputación y por tanto, estamos muy agradecidos por su labor», expuso Francis Rodríguez. El responsable del PP provincial dijo entender la postura de Camacho, después de haber dejado él la alcaldía de Alhendín en febrero para centrarse en su labor de presidente de la Diputación.

