El 'Paseo de la fama' de la Alhambra: rostros conocidos que se rindieron a su encanto La visita de Zidane al monumento nazarí ha sido la última de un famoso | Este es el repaso de los personajes públicos que lo han hecho a lo largo de las últimas décadas CARLOS BALBOA Lunes, 25 marzo 2019, 14:45

2.760.000 personas disfrutaron de ella durante 2018, cifra que no para de crecer (60.000 más que en 2017). La Alhambra se consagra, año tras año, como el monumento más visitado de toda España. Son tantos los turistas que acuden sin cesar a nuestra ciudad embrujados por la belleza del recinto nazarí. Entre todos ellos, en ocasiones, figuran personajes de cierta fama: importantes y notables políticos o aquellos que pertenecen al mundo del cine y del escenario. Los primeros suelen acudir en calidad de visita oficial, aunque existen excepciones, como fue el caso del primer ministro británico David Cameron.

Los artistas, en cambio, y salvo motivos estrictamente profesionales (como el caso de la familia Morente o la cantante alemana Ute Lemper), llegan a la Alhambra para aprovechar de la mejor forma posible su tiempo libre. Brad Pitt y Jennifer Aniston, que lo hicieron cuando eran pareja, o Bono, el cantante de U2, son un claro ejemplo. Y el último ha sido Zidane, que aprovechó el fin de semana de descanso con el Real Madrid para visitar los Palacios Nazaríes.

Iniciamos un profundo repaso a los personajes de renombre que han dejado su huella, en menor o mayor medida en la Alhambra. La galería que acompaña a este texto ilustra muchas de estas estancias y otras más.

1 Políticos y jefes de Estado

-Bill Clinton es, sin duda, uno de los estadistas que más contribuyó a popularizar el nombre de la Alhambra y además lo hizo mientras ejercía el cargo de presidente de los Estados Unidos. Gracias a sus visitas a nuestra ciudad, muchos de sus compatriotas se animaron a hacer lo propio. Primero vino como estudiantes y ya en 1997 realizó su primer viaje oficial en compañía de su mujer Hillary, su hija Chelsea y Sus Majestades los Reyes de España. Un año después volvió en compañía de Manuel Chaves, entonces presidente de la Junta de Andalucía. Es la puesta de Sol más bonita del mundo, esbozó Clinton mientras atardecía desde el mirador de San Nicolás.

-Felipe González y Helmut Kohl. El 26 de noviembre de 1993, los presidentes de España y Alemania, grandes amigos, pasaron un agradable día en el monumento nazarí. El sevillano quería que su homólogo contemplara en su plenitud la belleza del recinto. Para el recuerdo, según reveló ABC, una anécdota: una mujer entrada en carnes se acercó al socialista español :Felipe, Felipe, le incitó. González se acercó para estrecharle la mano, momento en que la mujer lanzó, con un marcado acento andaluz un 'bienparío', que le hizo sonreír. Kohl no entendió de que fue la cosa.

-En 1999, los presidentes por aquel entonces de España y Francia, José María Aznar y Jacques Chirac, junto a sus esposas, Bernardette y Ana Botella respectivamente, visitaron la Alhambra. El galo calificó de impresionante« el Patio de los Arrayanes. Y al igual que Clinton, se quedó fascinado con el atardecer del monumento.

-José Luis Rodríguez Zapatero, junto a su mujer Sonsoles y su padre, acudieron a la Alhambra en 2003, en la que fue la primera visita del que por aquel momento era presidente español. En 2006 repetiría.

-Sadam Hussein también estuvo en la Alhambra, siendo vicepresidente de Irak en 1974. Yo no diré nunca que he pisado Granada sino que he abrazado Granada. Nos sentimos orgullosos de estas obras de nuestros antepasados, declaró.

-Michelle Obama acudió a la Alhambra en 2010 junto a sus hijas. De su paso por el monumento, la esposa del actual presidente de Estados Unidos acertó al decir que será para siempreinolvidable.

- El príncipe Haakon de Noruega visitó el pasado mes de febrero de forma privada la Alhambra y el Generalife. Durante el recorrido, el heredero de la corona del país nórdico, al que no acompañó su esposa, la princesa Mette-Marit, mostró su fascinación por las esculturas de los Leones restaurados.

-Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil y en compañía de una amplia comitiva, también fue una de las visitantes de honor de la Alhambra. Sucedió el pasado mes de marzo.

-En abril de 2011, el primer ministro británico David Cameron y su esposa Samantha, se dejaron ver en Granada durante el transcurso de un viaje privado. Incluso comieron en los alrededores del conjunto monumental.

-José Manuel Durao Barroso, expresidente de la Comisión Europea, visitó la Alhambra durante la I Cumbre UE-Marruecos , que tuvo lugar en Granada, el 6 y 7 de marzo de 2010.

-El Sha de Persia y la Emperatriz Soraya, fueron turistas de lujo, nunca mejor dicho, del recinto monumental en 1957.

2 Mundo del cine

-El programa de televisión 'Spain... on the road again', llevó a Gwyneth Paltrow a visitar la Alhambra en 2007. Allí atendió a las explicaciones del asesor técnico del Patronato de la Alhambra y Generalife, Jesús Bermúdez, sobre la cultura y el arte de la dinastía nazarí.

-Brad Pitt y Jennifer Aniston. Fue en 1999. Pitt explicó que era la primera vez que su entonces«novia» visitaba España, aunque él ya había venido otras veces porque le «encanta nuestro país. Es apasionante, y la Alhambra es algo inimitable. No me canso de sacar fotos aquí. Nos quedaremos algunos días más para enseñarle a Jennifer todas las cosas que yo ya conozco», manifestó el actor.

-Con motivo de buscar localizaciones para 'Boabdil', su viejo proyecto como director, Antonio Banderas viajó hasta Granada, donde quiso recorrer los rincones de la Alhambra para inspirar los planos del filme.

-Ariadna Gil y Viggo Mortensen pasearon como dos turistas más por la Alhambra y el Generalife en diciembre de 2010. Ambos actores, que mantienen una relación confirmada desde hace un tiempo, se interesaron especialmente por la exposición de Matisse y la Alhambra, instalada entonces en la planta superior del Palacio de Carlos V.

-La histórica actriz Ingrid Bergman acompañada por el no menos memorable Anthony Quinn y por su marido, Lars Schmidt, visitaron la Alhambra en 1962.

-El actor Tyrone Power fue viso en la Alhambra junto a sus acompañantes en su viaje a Granada, Blanca Rosa Walter, que sería su futura esposa, (Linda Cristian de nombre artístico) y James Frederic Dentos. Ocurrió en 1948. Es mucho más hermosa en la realidad de cuanto pude imaginar, confesó Power.

-Joan Fontaine posó durante su estancia en Granada con Marta, su hija adoptiva, en 1952 durante el rodaje en la ciudad de 'Tres Historias de Amor'.

-Grace Kelly y su marido Rainiero de Mónaco llegaron al conjunto monumental en 1956. Todo lo de la Alhambra y Granada nos admira, reveló la mítica intérprete norteamericana.

-Una solitaria Rita Hayworth fue fotografiada en el Palacio de Carlos V en 1952. La actriz que dio vida a 'Gilda' quisto pasar inadvertida en su visita a Granada.

-El director de cine estadounidense Steven Spielberg llegó a la Alhambra durante su estancia en la provincia para buscar los escenarios de la tercera parte de las aventuras de Indiana Jones. Corría 1988. La Alhambra tiene una luminosidad especial para el cine, admitió.

3 Personajes del micrófono

-Michael Stipe, líder del grupo REM, no quisto pasar la oportunidad de conocer la Alhambra en 2005, cuando un concierto trajo de gira a la banda a Granada en 2005.

-El guitarrista y compositor de 'The Clash', Joe Strummer, fue un enamorado confeso de Granada. Para el recuerdo, una imagen con la Alhambra al fondo, tomada en 2002. En el futuro, el británico tendrá una calle con su nombre en la ciudad.

-El tenor Plácido Domingo estuvo en el Palacio de los Córdoba para presentar en 2007 un concierto que tuvo a Granada como fundamental protagonista.

-El puertorriqueño Chayanne recorrió el Patio de Arrayanes, durante la visita que realizó a la Alhambra el 12 de Septiembre de 2010. El cantante quedó fascinado por el estado de conservación del Monumento y se interesó especialmente por el significado de las inscripciones árabes.

-Ute Lemper, cantante y actriz alemana, grabó un vídeo musical en la Alhambra en 2004.

-La histórica soprano germana Elizabeth Schwarzkopf actuó en 1960 en el patio de Los Arrayanes.

4 Escritores

-Mario Vargas Llosa y su entonces esposa Patricia Llosa visitaron el Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife, el 23 de junio de 2009.

-El Nobel de Literatura Gao Xingjian atendió a las explicaciones de Juan Mata, catedrático de Literatura de la Universidad de Granada, durante la visita que realizó en 2002 a la Alhambra y durante la cual presentó su novela 'El libro de un hombre solo'.

5 Deportistas, astronautas y un toque torero

-Los hermanos Maradona: Hugo, Diego Armando y Lalo 'patearon' la Alhambra todos juntos en 1987, aprovechando la estancia del último en el Granada CF.

-Los jugadores del Atlético de Madrid y del Besiktas turco, acompañados por las directivas de ambos clubes, acudieron a complejo de palacios nazaríes de la Alhambra, como prolegómeno al torneo triangular que ambos conjuntos disputaron contra el Granada en 2011.

-Los tripulantes del Discovery, con el astronauta español Pedro Luque a la cabeza, recorrieron todo el conjunto monumental en 1999.

-El torero Cayetano Rivera y la modelo y presentadora Eva González quisieron conocer en el mes de abril de este mismo año los encantos nazaríes.

-Los hermanos Gasol: el ala-pívot subió a Instagram una foto de su visita junto a su hermano Marc y José Manuel Calderón y después la tuiteó a sus casi tres millones de seguidores

6 Granadinos universales

-Mariola Cantarero posó en la terraza del hotel Alhambra Palace, tras la rueda de prensa de presentación del concierto que ofreció en el Palacio de Carlos V en el marco del Festival de Música y Danza.

-Enrique Morente, junto a Cheb Khaled, posó también en el recinto monumental, donde se rodó el documental 'Morente sueña la Alhambra'. Fue en 2004. Su hija Estrella, por supuesto, formó parte del mismo trabajo. La podemos ver en una imagen tomada en los Baños Árabes.

-Miguel Ríos atendió a IDEAL en el Alhambra Palace con motivo de su gira 'Bye, bye Ríos' en 2010.

-En 2008, con motivo de la presentación del 57 Festival Internacional de Música y Danza, las cantantes Marina Heredia y Amina Alaoui iluminaron durante unas horas la Alhambra.

-Carlos Cano presentó en 1998 su disco 'Luna de Abril' en el Patio de los Arrayanes.

-El escritor y académico Francisco Ayala posó en el Peinador de la Reina en 2003 en una imagen para el recuerdo.