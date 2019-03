«Zidane quedó encantado con Granada, dice que volverá en cuanto saque un rato» El cantaor Curro Albaicín detalla cómo fue el paso del entrenador del Real Madrid por la ciudad nazarí y desvela quién está detrás de su visita DIEGO CALLEJÓN GRANADA Lunes, 25 marzo 2019, 14:05

El pasado fin de semana, Zinedine Zidane revolucionó las redes sociales con su visita a Granada. Acompañado de su mujer, Véronique Fernández, el entrenador del Real Madrid visitó varios enclaves nazaríes como la Alhambra, donde ambos se inmortalizaron en una instantánea que ya es viral en Instagram. Otro de los rincones que visitaron el exfutbolista francés y su esposa fue la cueva del cantaor Curro Albaicín, donde «disfrutaron y se rieron mucho», tal y como explica el propio artista a IDEAL.

Tal y como cuenta Curro Albaicín, la persona que está 'detrás' de la visita de Zidane y su esposa a la ciudad nazarí es Bernardo Requena, el preparador físico del Real Madrid. Natural de Granada, Requena trabaja en el club blanco desde 2016, cuando también llegó el entrenador galo, y ha pasado además por clubes como el Athletic, el Sevilla o la Federación Española. «Me llamó el preparador físico del Real Madrid, que es granadino, y me dijo que el sábado iba a venir a visitar mi cueva con una persona muy importante, aunque no me explicó quién», cuenta el cantaor.

En la misma mañana del sábado, Curro Albaicín descubrió que esa «persona importante» era Zidane, quien «disfrutó mucho de su estancia, aunque no pudo ver ningún espectáculo flamenco al ser una visita matutina». Según explica el artista, el entrenador madridista es «una persona muy cariñosa, campechana y simpática», que se mostró «muy cercano» y «no dudó en hacerse fotos con todo el que se la pedía».

Galería. Zidane visita la Alhambra. / R.I.

«Según me dijo Zidane, era su primera visita al Sacromonte. Como es de Francia, le expliqué que los franceses fueron los primeros que vinieron a visitar nuestro monte como actividad turística, hace ya siglos», detalla Albaicín.

En la misma línea, el cantaor asegura que el galo quedó «encantado con la visita a la cueva y con Granada», y que le prometió que volvería pronto. «Le conté a Zidane y su mujer que yo canto y recito poemas, y se mostraron muy interesados. Me dijeron que volverían en cuanto sacaran un rato para organizar una fiesta y ver una de mis actuaciones en la cueva», sentencia.

«Más 'follón' que con muchos presidentes»

La vista de 'Zizou' el pasado sábado a la cueva de Curro Albaicín no ha sido, ni mucho menos, la primera de una personalidad famosa a este mágico rincón nazarí. Tal y como explica él mismo, en su cueva han estado actores de Hollywood, reyes europeos, hombres de ciencia como Pedro Duque y hasta el expresidente estadounidense Bill Clinton.

No obstante, Curro Albaicín admite que el revuelo formado con la visita del astro francés ha sido superior al visto en otras ocasiones: «Yo creo que Zidane ha armado más 'follón' con su visita que muchos presidentes. Ya sabéis que el fútbol tiene un 'tirón' que no se ve en otro sitio...».