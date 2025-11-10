Nicolás Navarro: «Vamos a dialogar mucho y a explicar mejor las mejoras de la sanidad»

Desde que a primera hora de este lunes IDEAL hizo pública la noticia de su nombramiento como nuevo viceconsejero de Salud, el teléfono de ... Nicolás Navarro (Motril, 1980) no ha parado de recibir llamadas y mensajes y también las redes se han llenado de un aluvión de felicitaciones y muestras de cariño.

Le hará falta ese aliento para el gran desafío que asume como número dos del consejero Antonio Sanz en el departamento que, en estos momentos, es la prioridad absoluta del Gobierno andaluz. «Me voy con tanta pena como ilusión y respeto tengo a lo que viene», resume el hasta ahora vicepresidente primero de la Diputación provincial de Granada, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Motril y jefe del servicio de Urgencias en el Hospital HLA Inmaculada.

«Es una responsabilidad muy grande que asumo con mucho respeto y sobre todo con ilusión y como un gran reto para mejorar y ayudar a mejorar la sanidad andaluza», valora Navarro, que le dijo sí enseguida al consejero Antonio Sanz, cuando le hizo la propuesta. Nunca ha sido de los que se esconde en el campo cuando las cosas se ponen difíciles sino de los que piden el balón. «Soy una persona de respeto por el servicio público y de partido y asumo la responsabilidad sabiendo que puedo aportar», esgrime Navarro, que cuenta con dos décadas de trayectoria el Ayuntamiento de Motril y en este mandato ha ejercido como vicepresidente de la Diputación, a la vez que trabajaba como jefe del servicio de Urgencias en el Hospital HLA Inmaculada.

Durante veinte años de carrera ha logrado compatibilizar el ejercicio de la medicina con sus responsabilidades políticas, pero ahora sí -por el momento- le toca colgar la bata blanca y dedicarse en cuerpo y alma a la Consejería. «Por eso precisamente no ha sido una decisión fácil a nivel personal ni profesional, por el compromiso que tengo con los trabajos donde he estado es difícil despedirse, pero la situación actual así lo exige», asume.

Navarro entró como concejal en el Ayuntamiento de Motril en 2007 y desde entonces, salvo un mandato de gobierno del PSOE, ha tenido responsabilidades de gestión, elevando su peso y responsabilidad hasta convertirse en el primer teniente de alcalde del gobierno de Luisa María García Chamorro (PP). «Ha sido un trabajo incansable y hemos conseguido muchos logros de los que me enorgullezco». También en la Diputación ha ejercido en este mandato como vicepresidente primero, portavoz y responsable del área de Proyectos Estratégicos. «Le agradezco muchísimo la oportunidad al presidente Francis Rodríguez, he trabajado con respeto y dedicación y he conseguido poner en la senda de construcción los grandes proyectos estratégicos. Cualquier compañero está capacitado para continuar esta responsabilidad», opina.

El también vicesecretario general de Salud del PP de Granada centrará ahora toda su capacidad de trabajo en la consejería, con el mandato de Juanma Moreno de abrir una nueva etapa y de pilotar una estrategia «basada en la escucha, el diálogo, la transparencia y la participación y también en la reforma«.

«Es una responsabilidad muy grande. En el sistema hay muchas mejoras que hay que explicar y poner en conocimiento de la ciudadanía. Tenemos un objetivo claro de explicar la mayor inversión de la historia, las grandes infraestructuras que se están construyendo en las provincias, los nuevos planes, protocolos... Y en todos los ámbitos que sean objeto de mejora trabajaremos con diálogo y transparencia. Soy portavoz en Motril y la Diputación, tengo experiencia hablando con todos los grupos y vamos a dialogar mucho, soy una persona de consenso y eso es lo que voy a trasladar al sector y a los ciudadanos», ha concluido.