La concejala de Servicios Sociales de Almuñécar Mari Carmen Reinoso. IDEAL

La sexitana Mari Carmen Reinoso entrará en el gobierno de la Diputación en sustitución de Navarro

La salida del portavoz y vicepresidente primero obligará a Francisco Rodríguez a remodelar las áreas

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:10

La salida del vicepresidente primero, Nicolás Navarro, nombrado este lunes nuevo viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía, obligará a remodelar el gobierno ... del popular Francis Rodríguez en la Diputación provincial granadina.

