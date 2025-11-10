La sexitana Mari Carmen Reinoso entrará en el gobierno de la Diputación en sustitución de Navarro

La salida del vicepresidente primero, Nicolás Navarro, nombrado este lunes nuevo viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía, obligará a remodelar el gobierno ... del popular Francis Rodríguez en la Diputación provincial granadina.

Será la concejala de Almuñécar Mari Carmen Reinoso, la siguiente en la lista del Partido Popular en representación de la Costa de Granada la que se convierta en diputada por esta comarca cuando se produzca la dimisión de Navarro, concejal del Ayuntamiento de Motril.

Mari Carmen Reinoso (Almuñécar, 1966) es diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Granada, funcionaria del Ayuntamiento sexitano y concejal por el Partido Popular desde el año 2007. En la actualidad forma parte del gobierno de Juanjo Ruiz Joya como concejala de servicios Sociales, Igualdad y Educación Infantil del Ayuntamiento de Almuñécar.

Nicolás Navarro ha sido en este mandato un peso pesado en el gobierno de Francis Rodríguez en la Diputación provincial donde ha ejercido como portavoz, vicepresidente primero y ha liderado un área fundamental y especialmente importante para el gobierno de la Diputación en este mandato, la de proyectos estratégicos. El presidente de la Diputación provincial no ha dado a conocer todavía cómo remodelará el gobierno y quién ocupará estas áreas.

Para esta tarde está convocado un consejo de dirección del PP de Granada, al que se espera que asistan los dos nuevos vicesecretarios integrados en el consejo de dirección del Partido en Andalucía Manuel Francisco García Delegado y la senadora y exalcaldesa de La Zubia, Inmaculada Hernández y el viceconsejero de Salud Navarro. Un acto en el que el presidente de la Diputación y del Partido, Francisco Rodríguez, valorará los cambios de esta nueva etapa.