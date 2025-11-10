Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Nicolás Navarro en un acto como vicepresidente de la Diputación provincial. Pepe Marín

El Gobierno andaluz nombrará viceconsejero a Nicolás Navarro en plena reforma de la sanidad

El vicepresidente primero de la Diputación y teniente alcalde de Motril, médico de profesión, será el número dos de Antonio Sanz

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:12

Comenta

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se reunirá este lunes de manera extraordinaria para nombrar como nuevo viceconsejero de Salud al médico ... Nicolás Navarro Díaz (Motril, 1980), actual vicepresidente primero de la Diputación provincial de Granada, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Motril y jefe del servicio de Urgencias en el Hospital HLA Inmaculada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una protesta recorre el Centro por una «sanidad pública, universal y de calidad»
  2. 2 Los granadinos hacen colas por las nuevas papas asadas de la ciudad: «Muchas veces las vendemos todas»
  3. 3 Cambio definitivo en el tráfico de Granada: el acceso al parking del Hotel Victoria desde Recogidas, para siempre
  4. 4 Antonio Velasco, jefe de una almazara: «Avanzo el precio del aceite de oliva en Navidad»
  5. 5 Cuatro heridos al colisionar un coche con otro aparcado en el centro de Peligros
  6. 6 El Covirán hace posible lo imposible
  7. 7 Un abogado solventa la duda: ¿puede pedirte el DNI un vigilante de seguridad?
  8. 8 Desvían un vuelo a Málaga por un problema técnico del avión que no podía arreglarse en Granada
  9. 9 Repsol te cambia tu aceite de cocina usado por descuentos para repostar gasolina o diésel
  10. 10 Susto en la grada antes del Granada - Sevilla femenino

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Gobierno andaluz nombrará viceconsejero a Nicolás Navarro en plena reforma de la sanidad

El Gobierno andaluz nombrará viceconsejero a Nicolás Navarro en plena reforma de la sanidad