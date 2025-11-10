Rodríguez destaca el peso de Granada en el Gobierno andaluz

El presidente del Partido Popular de Granada, Francis Rodríguez, ha celebrado hoy el nombramiento de Nicolás Navarro, actual vicesecretario provincial de Sanidad del PP granadino, ... como nuevo viceconsejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, tras su designación en el Consejo de Gobierno celebrado este lunes.

Rodríguez ha manifestado la alegría y el orgullo del PP de Granada, que «vuelve a ganar peso en el Gobierno andaluz con la incorporación de un granadino más a una de las áreas más sensibles y determinantes para el bienestar de los ciudadanos, como es la Sanidad».

«El nombramiento de Nicolás Navarro es una magnífica noticia, porque representa la apuesta del presidente Juanma Moreno por el talento, la experiencia y la gestión», ha subrayado antes del inicio del Consejo de Dirección del PP de Granada que ha presidido.

El dirigente provincial ha puesto en valor la amplia trayectoria política y de gestión de Nicolás Navarro, «un servidor público con una acreditada experiencia tanto en el ámbito municipal como en el provincial, y un firme compromiso con el desarrollo de nuestra tierra».

Navarro ha sido vicepresidente primero de la Diputación de Granada, donde también ejerció como portavoz y diputado delegado de Presidencia y Proyectos Estratégicos, representando a la Comarca de la Costa Tropical y desempeñando un papel destacado en la planificación y coordinación de proyectos estratégicos para el desarrollo provincial.

En el Ayuntamiento de Motril, donde es concejal desde 2007, ha sido primer teniente de alcalde y ha asumido diversas áreas como Economía y Hacienda, Desarrollo del Litoral, Proyectos Estratégicos, Nuevas Tecnologías, Cultura y Mantenimiento. Desde esas responsabilidades, ha impulsado numerosas iniciativas para la modernización del municipio, la eficiencia en la gestión de los recursos públicos y la promoción del desarrollo económico y tecnológico de la ciudad. Además de su perfil institucional, Rodríguez ha destacado el perfil profesional de Nicolás Navarro como medico.

«El PP de Granada se siente orgulloso de contar con un nuevo representante en el Gobierno de la Junta de Andalucía, lo que demuestra la fortaleza y el peso creciente de nuestra provincia en el proyecto andaluz liderado por Juanma Moreno»,

Congreso Regional

Asimismo, el presidente provincial también ha mostrado su satisfacción por el resultado del Congreso del PP andaluz, en el que Juanma Moreno ha revalidado su liderazgo al frente del partido con un proyecto sólido «que garantiza la continuidad del cambio y la modernización emprendidos en nuestra comunidad».

Rodríguez ha destacado también la importante representación del PP de Granada en la nueva dirección autonómica, con Inmaculada Hernández y Manuel Francisco García como vicesecretarios de Infraestructuras y Vivienda, respectivamente, además de la incorporación del propio presidente provincial y de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en el nuevo equipo.

«Granada vuelve a tener una voz fuerte y reconocida dentro del proyecto de Juanma Moreno, lo que refuerza nuestra presencia y compromiso con el futuro de Andalucía», ha señalado.