Designación en el Consejo de Gobierno celebrado este lunes. IDEAL

Rodríguez destaca el peso de Granada en el Gobierno andaluz

El presidente provincial del PP subraya la capacidad de gestión y la vocación de servicio público del nuevo viceconsejero, al que define como un ejemplo del talento y compromiso que aporta Granada al proyecto andaluz de Juanma Moreno

IDEAL

Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:56

Comenta

El presidente del Partido Popular de Granada, Francis Rodríguez, ha celebrado hoy el nombramiento de Nicolás Navarro, actual vicesecretario provincial de Sanidad del PP granadino, ... como nuevo viceconsejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, tras su designación en el Consejo de Gobierno celebrado este lunes.

Te puede interesar

Rodríguez destaca el peso de Granada en el Gobierno andaluz