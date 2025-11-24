El Nevada Shopping prepara seis aperturas en el 'Black Friday': el mayor Parfois del mundo y un famoso outlet polaco

El corazón granadino de las compras, el centro comercial Nevada Shopping de Armilla, se prepara para vivir el día más fuerte del año, el 'Black ... Friday', que en la edición de este 2025 promete ser apoteósico en afluencia. Y es que la campaña de Black Friday y Navidad ha arrancado fuerte en el centro comercial que ya ha recibido una media que supera los más de 90.000 visitantes durante los dos sábados anteriores y está viviendo un intensísimo inicio de semana.

Es el termómetro que avanza que próximo el viernes 29 de diciembre marcará un pico máximo de afluencia para el que el centro comercial ya tiene preparado su dispositivo habitual que conlleva un refuerzo de los protocolos de seguridad y limpieza. También desde el Metro de Granada han previsto un operativo especial en la parada Sierra Nevada de Armilla «para garantizar el óptimo flujo de usuarios», con un refuerzo del personal de metro y vigilancia, según informa la Junta de Andalucía. El viernes 29 de mayo el horario se amplía hasta las 02:00 horas de la madrugada del sábado y durante todas las horas puntas circulará un tren cada seis minutos. La experiencia de años anteriores constata que, durante este día, serán auténticos ríos de visitantes los que utilicen esta parada. Como es habitual también la Policía Local de Armilla tiene previsto un dispositivo especial de vigilancia y regulación del tráfico en los accesos del centro comercial.

Por otra parte, los clientes del Nevada Shopping encontrarán seis novedades, entre reformas y aperturas, en esta campaña de Black Friday y Navidad, según informan desde el centro comercial.

La primera es la apertura de Balmohk, una cadena de moda joven que se estrenará en la parte alta. Es la cuarta tienda de la marca, que pertenece al grupo Best Seller, en España. La empresa oferta moda que sigue tendencias del momento «y con precios aptos para todos los bolsillos». En ellas se encontrarán marcas como Jack and Jones, Vero Moda u Only, entre otras.

Bajando una planta, en frente de Ikea, el Nevada Shopping dará también la bienvenida a 'Levadura Madre', una firma de pan y pastelería artesanal que también aterriza en Granada desde Madrid. El tercer estreno es el de la tienda de moda de caballero, Núñez de Arenas, que también ha elegido el Nevada Shopping para su primera apertura en Granada. El outlet polaco HalfPrice aterrizará también en la planta alta del Nevada Shopping, como gran novedad.

Además de estas cuatro aperturas, hay otras dos novedades de firmas que están remodelando por completo sus tiendas y que estrenarán imagen estos días. Así, Scalpers abrirá en diciembre su local reformado y Parfois prevé abrir esta semana de Black Friday su mayor tienda del mundo en el Nevada Shopping.