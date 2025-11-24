Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las dos nuevas tiendas de Mercadona en Granada. Mercadona

Mercadona abre dos nuevos supermercados en Granada: dónde están y qué novedades ofrecen

La compañía ha invertido más de nueve millones de euros en la construcción de las dos tiendas, que responden al modelo de 'Tienda Eficiente' de la empresa

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:02

Comenta

Dos nuevos supermercados del gigante valenciano Mercadona llegan a Granada. Y con ellos el número de establecimientos con los que la firma cuenta en la ... provincia llega a 39. En concreto, estas dos nuevas tiendas, cuyas aperturas han tenido lugar este lunes, se encuentran en los municipios de Santa Fe y Huétor Tájar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado grave el joven de 17 años atropellado en la Chana
  2. 2 Las imágenes tras el atropello de un joven de 17 años en la Chana
  3. 3 Aemet aclara cuándo llegan las lluvias a Granada y las zonas más afectadas
  4. 4 Aviso de Hacienda a miles de autónomos por el nuevo sistema Verifactu obligatorio en 2026
  5. 5 Buscan a un fugitivo condenado a 41 años de prisión por el asesinato de dos personas en Granada
  6. 6

    Publicado el audio del VAR en la roja al Córdoba: «El defensor podría disputar la pelota»
  7. 7 Un preso de Granada amenaza a una pareja con cartas intimidantes y manchadas con su sangre
  8. 8 Cervantes gana 193 plazas de aparcamiento tras el inicio de las obras
  9. 9 El dato que ofrece un experto en pensiones para solicitar la jubilación anticipada
  10. 10

    Condenan a un menor por agredir a un policía y lanzar litronas contra el coche patrulla en un macrobotellón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Mercadona abre dos nuevos supermercados en Granada: dónde están y qué novedades ofrecen

Mercadona abre dos nuevos supermercados en Granada: dónde están y qué novedades ofrecen