Mercadona abre dos nuevos supermercados en Granada: dónde están y qué novedades ofrecen

Dos nuevos supermercados del gigante valenciano Mercadona llegan a Granada. Y con ellos el número de establecimientos con los que la firma cuenta en la ... provincia llega a 39. En concreto, estas dos nuevas tiendas, cuyas aperturas han tenido lugar este lunes, se encuentran en los municipios de Santa Fe y Huétor Tájar.

Según ha informado Mercadona a IDEAL, con la llegada de estas dos nuevas tiendas se produce el cierre de las de C/ Eras Bajas en Huétor Tájar y C/ Rosa de Luxemburbo en Santa Fe, ya que no cumplían con los estándares requeridos por la compañía. Las nuevas, por contra, responden al modelo de 'Tienda Eficiente de Mercadona, que buscan mejorar la experiencia de compra y el servicio a sus clientes.

Para la construcción de las dos tiendas, la compañía ha invertido más de nueve millones de euros y han participado en el proceso más de 90 proveedores dando empleo a 350 personas durante la fase de obras. Las dos tiendas cuentan con sección 'Listo para comer', con un surtido de comidas elaboradas compuesto por, entre otros, croquetas, ensaladilla rusa, arroces, pasta, hamburguesas y bocadillos.

Supermercado en Santa Fe

La plantilla de este nuevo supermercado, que se ubica en la Avenida de América, es de 52 personas. El establecimiento cuenta con una superficie de ventas de 1.834 m² y un horario de apertura de lunes a sábados de 09:00 a 21:30 horas. Además, cuenta con un aparcamiento de 211 plazas, seis de ellas para vehículos eléctricos, y tiene habilitado su servicio de compra online.

Ampliar Fachada del nuevo supermercado de Mercadona en Santa Fe. Mercadona

Supermercado en Huétor Tájar

En el caso de Huétor Tájar, el supermercado da trabajo a 43 personas y cuenta con un horario de apertura de lunes a sábados de 09:00 a 21:30 horas. En total, dispone de 178 plazas de aparcamiento, cinco de ellas para vehículos eléctricos. Y como en la tienda de Sata Fe, también tiene habilitado el servicio de compra online.

Ampliar Fachada del nuevo supermercado de Mercadona en Huétor Tájar. Mercadona

Con estos supermercados, Mercadona tiene un total de 39 tiendas en Granada, de las cuales 36 disponen del modelo de 'Tienda Eficiente' y sección 'Listo para comer'. La plantilla supera los 2.500 trabajadores con empleo estable, habiendo creado 128 puestos de trabajo en el último ejercicio.