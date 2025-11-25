Clarel llega a Granada con tiendas en Recogidas y el Zaidín y sorpresas de apertura

Clarel, una cadena especializada en belleza y bienestar, ha aterrizado con fuerza en la capital granadina con la apertura de dos nuevos puntos de venta, « ... estratégicamente ubicados para acercarse aún más a sus clientes». El formato Clarel Senses ha abierto sus puertas en el 54 de la calle Recogidas 54, mientras que el modelo clásico Clarel se estrena en Avenida de Dílar 31.

Desde la cadena celebran su llegada al dinámico barrio del Zaidín «un enclave con profundas raíces en la historia de Granada que ha sido cuna de generaciones de granadinos». «Con más de 80.000 habitantes, el barrio combina su legado tradicional y su comercio local con un presente en pleno desarrollo, impulsado por proyectos como el Parque Tecnológico de la Salud. Con un interior luminoso y diáfano, el establecimiento ha sido diseñado para que la compra diaria resulte práctica y ágil, integrando criterios de sostenibilidad y comodidad pensados para los vecinos de la zona», explican.

Por su parte, el local de Calle Recogidas 54 se sitúa en pleno centro granadino. Allí el formato Clarel Senses «combina amplitud, accesibilidad y una propuesta integral de productos de belleza, cuidado personal y hogar, respondiendo al ritmo urbano del centro de la ciudad».

La apertura de ambas tiendas llega, según señalan desde la cadena, acompañada de varias sorpresas. Los primeros 50 clientes que visiten cada establecimiento recibirán un regalo de producto de belleza. Además, se pondrá en marcha la promoción 'rasca y gana', activa durante una semana y, posteriormente, durante tres viernes consecutivos, en la que los participantes podrán obtener premios de hasta 50 euros.

Estas aperturas se enmarcan en el programa estratégico Plan Fénix de Clarel, que persigue modernizar y ampliar su red de tiendas en España acercando la marca a los barrios y adaptando sus espacios a las necesidades de los vecinos. Con estas dos nuevas inauguraciones, Clarel «reafirma su compromiso con Granada, ofreciendo entornos modernos, accesibles y diseñados desde la cercanía».