Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Black Friday en el Embargosalobestia de Granada: así puedes comprar muebles a un euro. Ideal

Black Friday en el Embargosalobestia de Granada: así puedes comprar muebles a un euro

Cada establecimiento contará con más de 40 unidades, entre las que se incluirán productos de diseño muy demandados como mesas, sofás, sillas, espejos, lámparas, muebles auxiliares y otros artículos de hogar

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:25

Comenta

Embargosalobestia celebra el 28 de noviembre uno de sus eventos más emblemáticos y esperados por sus clientes: 'Más de 1000 muebles a 1€'. La cadena ... especializada en muebles, electrodomésticos y equipamiento para el hogar pondrá de nuevo a la venta más de 1000 muebles por solo 1 euros, repartidos entre sus 24 tiendas físicas, entre ellas la de Granada, en Atarfe.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan de gravedad en Santa Fe a un miembro del clan granadino de los Mocos
  2. 2 Muere un matrimonio tras un grave accidente entre un camión y un turismo en Darro
  3. 3 Mercadona abre dos nuevos supermercados en Granada: dónde están y qué novedades ofrecen
  4. 4 Un único vuelo unirá Granada con Egipto en 2026: hay descuento por compra anticipada
  5. 5 Jean Baptiste, el senegalés que pasó de fregar platos a ser dueño de un exitoso restaurante de Granada
  6. 6 Black Friday en Lidl: la oferta en AOVE Coosur que reta a Carrefour e Hipercor
  7. 7 Los diez fugitivos más buscados en España
  8. 8 Estos son los 19 nuevos bomberos de Granada capital
  9. 9

    Tres toneladas de hachís entre cartones en el polígono Juncaril: «Este negocio olía muy mal»
  10. 10 Dos personas atrapadas tras el choque de dos camiones en Huétor Tájar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Black Friday en el Embargosalobestia de Granada: así puedes comprar muebles a un euro

Black Friday en el Embargosalobestia de Granada: así puedes comprar muebles a un euro