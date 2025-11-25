Black Friday en el Embargosalobestia de Granada: así puedes comprar muebles a un euro

Embargosalobestia celebra el 28 de noviembre uno de sus eventos más emblemáticos y esperados por sus clientes: 'Más de 1000 muebles a 1€'. La cadena ... especializada en muebles, electrodomésticos y equipamiento para el hogar pondrá de nuevo a la venta más de 1000 muebles por solo 1 euros, repartidos entre sus 24 tiendas físicas, entre ellas la de Granada, en Atarfe.

Cada establecimiento contará con más de 40 unidades, entre las que se incluirán productos de diseño muy demandados como mesas, sofás, sillas, espejos, lámparas, muebles auxiliares y otros artículos de hogar.

La venta comenzará a las 09:00 horas, coincidiendo con la apertura de puertas. Quienes deseen participar no necesitarán inscripción previa ni ningún tipo de registro, simplemente acudir con antelación a su establecimiento más cercano. Para garantizar un funcionamiento equitativo, la participación está limitada a personas mayores de edad y a un mueble por persona, una medida habitual en todas las ediciones de este evento.

Exposición de los muebles

Como principal novedad, este año los muebles que participarán en la promoción estarán expuestos en cada tienda durante toda la semana previa al evento. De esta manera, los clientes podrán visitar la tienda, conocer de antemano los productos disponibles y planificar su estrategia para el día 28.

Todos los artículos incluidos en la promoción estarán claramente señalizados mediante una cartela amarilla, lo que permitirá identificarlos rápidamente durante la jornada. El procedimiento será sencillo: la persona que encuentre el mueble, coja la cartela y permanezca junto a él hasta que un miembro del equipo lo atienda, podrá comprarlo al precio final de 1€.

Una tradición consolidada desde 2019

'Muebles a 1euro' es ya una de las acciones más reconocidas de Embargosalobestia. Desde su primera edición en 2019, el evento ha conseguido atraer cada año a miles de personas que acuden desde primera hora de la mañana a las distintas tiendas para participar en esta iniciativa única. Las imágenes de colas, la expectación generada y la repercusión en medios de comunicación y redes sociales han convertido esta acción en un icono dentro del Black Friday de la compañía.

La variedad de productos disponibles en cada edición —desde piezas de decoración hasta piezas de mayor tamaño como mesas de comedor o estanterías— ha contribuido a mantener año tras año el interés y la participación del público.

Para los clientes de última hora, la empresa recuerda que quedan muy pocas unidades de los productos más demandados, pero todavía están a tiempo de hacerse con el suyo hasta el día 30 de noviembre.