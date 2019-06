Los maquinistas del primer viaje del AVE: «La mayor satisfacción es llegar a Granada y ver Sierra Nevada al fondo» Carlos y Félix, al frente del AVE inaugural / PEPE MARÍN Carlos Lozoya y Félix Fragua trabajan en renfe desde hace 35 años. Con el primer viaje han culminado la etapa de comprobaciones, en la que se trabaja día y noche para que todo esté a punto Q. CH. Y J. M. Martes, 25 junio 2019, 17:52

Han sido los encargados de conducir a Granada a la Alta Velocidad. Carlos Lozoya y Félix Fragua han completado este martes un trayecto que no olvidarán: salida de Madrid a las 9.17, parada en Antequera y fin de viaje en Granada a las 12.37 para inaugurar la línea que conectará la capital de la Alhambra con Madrid y Barcelona. A bordo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, las máximas autoridades de Adif y Renfe y los periodistas que han contado la llegada de la Alta Velocidad.

Acostumbrados a este tipo de actos, tras decenas de trayectos de prueba -«estamos curtidos en estos menesteres»-, no borrarán de sus retinas la estampa de Granada con Sierra Nevada a sus espaldas. Trabajan desde hace 35 años -cuando tenían 18- en Renfe, en el departamento de coordinación de producción. En este área desarrollan las pruebas de los trenes, los homologan para que, como sucede mañana en Granada, los 'tests' dejen paso a los viajes comerciales.

En el caso de la conexión Granada-Antequera, el primer viaje comercial está precedido por «horas y horas» de trabajo, día y noche, para comprobar que no hay margen para el error. Como han explicado a IDEAL en el andén de la estación de Andaluces, corroboran «que no falle ninguna señal, que no falle ninguna información, que todo esté bajo control, que el maquinista no se pase de velocidad y si se pasa que lo supervise el sistema». Comprueban todos los escenarios posibles que pueden suceder en la línea.

«Inaugurar una línea nueva en una ciudad como Granada, que no tenía Alta Velocidad y que ha estado sin tren tantos años, ha tenido su recompensa», han explicado. En su opinión, el AVE «abrirá puertas» para potenciales turistas. «Granada es una ciudad muy importante a nivel nacional, por el turismo, y esto va a beneficiar muchísimo más», han concluido.