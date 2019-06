¿Qué servicios ofrece el AVE que no encuentras en el Talgo? Interior de un tren Talgo remodelado, en Clase Preferente / Ideal Ambos trenes coinciden en muchas de sus prestaciones pero el AVE presenta alguna mejora destacable ELENA QUIRANTES Granada Martes, 25 junio 2019, 08:14

El tren Talgo que prestaba el servicio entre Granada y Madrid desde el pasado mes de noviembre, realizará su último recorrido el martes 25 de junio. La llegada del AVE ha suprimido el recorrido diario que realizaba el Talgo, que ha estado activo tan sólo siete meses. El AVE trae consigo una velocidad mayor, reduciendo el trayecto con Madrid de 5 horas y 15 minutos a un máximo de 3 horas y 19 minutos.

La comodidad y la amplitud de los asientos AVE también es superior, pero los servicios ofrecidos por ambos tipos de trenes son muy similares.

AVE Coche en Silencio, PlayRenfe y restauración en asiento

El AVE ofrece tres tipos de Clase: Preferente, Turista y Turista Plus. La Clase Preferente ofrece más espacio, en coches con menos plazas y asientos más amplios que en Turista y da servicios de Prensa Diaria, restauración en plaza, acceso a la Sala Club de las estaciones, servicio de menores sin acompañamiento, mascota gratuita y parking gratuito en todas las estaciones (salvo Madrid Puerta de Atocha) si se posee la tarjeta +Renfe. Los billetes en Clase Turista permiten disfrutar de plazas para viajeros con movilidad reducida, cafetería y servicio de bar móvil, además de la posibilidad de viajar en el Coche en Silencio. Por último, la Clase Turista Plus permite viajar en asientos de Clase Preferente para disfrutar de un espacio más amplio pero sin contar con el resto de servicios asociados a Preferente.

Además de todo esto, cualquier usuario de AVE puede disfrutar de cine y audio a bordo, mesa auxiliar, papelera, reposapiés, asiento reclinable, auriculares gratuitos, megafonía con aviso de parada y PlayRenfe; un servicio gratuito de wifi que incluye además televisión en directo, estrenos de cine, series, documentales, música, libros, revistas y juegos.

Talgo El tren de toda la vida

El tren Talgo ofrece dos tipos de Clase, Preferente y Turista. La Clase Preferente cuenta con asientos más amplios que la Turista, en filas de tres (dos en pareja y uno independiente), servicio de menores sin acompañamiento y parking gratuito en todas las estaciones (excepto Madrid Puerta de Atocha) si se posee la tarjeta +Renfe, permitiendo además el acceso a la Sala Club de las estaciones. En Clase Turista los coches cuentan con un número mayor de asientos, cuatro por fila (colocados en parejas).

Todos los usuarios de Talgo tienen a su disposición mesa auxiliar, papelera, apoyabrazos, reposapiés, asientos reclinables, cine y audio a bordo, auriculares gratuitos, cafetería, megafonía con aviso de parada y bar móvil cuando así lo determine Renfe.

Por tanto, los servicios añadidos que ofrece el AVE con respecto al Talgo son PlayRenfe, restauración en el asiento en Clase Preferente (excepto los sábados) con menús especiales como celiaco o vegetariano, y el Coche en Silencio, en el que no se puede hablar y donde no se prestan los servicios de bar móvil ni restauración en en el asiento. Además el Talgo no ofrece la Clase Turista Plus.

Con ambos tipos de trenes existe la posibilidad de contratar el servicio 'Puerta a Puerta' que transporta el equipaje desde el lugar de partida hasta el de destino (sea casa u hotel). Además ambos permiten también el transporte de bicicletas y de animales de compañía (perros, gatos, hurones y aves no de corral).