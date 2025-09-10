Junta y Diputación retiran tres obras a la empresa de la trama Koldo para evitar su paralización

La Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Granada han traspasado tres de sus obras millonarias a nuevas empresas tras la quiebra de la ... adjudicataria, Obras Públicas y Regadíos S.A, vinculada a la trama Koldo-Ábalos-Santos Cerdán. El desdoblamiento de la VAU-10 en el acceso a La Zubia, por valor de 5,5 millones de euros y financiado con fondos europeos Next Generation, una glorieta en una intersección peligrosa en Gójar, así como un tramo de la N-323 A a la altura de Alhendín son las ejecuciones que se han visto afectadas y suman 6,9 millones de euros.

Dos hermanos de Baza y directivos de la mercantil están siendo investigados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y el Tribunal Supremo por el presunto pago de mordidas a cambio de contrataciones públicas. OPR, tal y como adelantó este medio, ha presentado un concurso voluntario de acreedores. La situación de quiebra colleva la parálisis o el retraso en algunas de sus ejecuciones, entre ellas la pasarela peatonal de Peligros, que depende del Gobierno.

Para evitar dilaciones, la Junta de Andalucía y la Diputación de Granada han iniciado la cesión de tres obras. En el caso de la administración autónoma, fuentes de la Consejería de Fomento apuntan que «han mantenido en todo momento en marcha» la obra de la plataforma reservada (Bus-Vao) en La Zubia pese a las dificultades».

Los trabajos han atravesado diversas vicisitudes desde su comienzo. Las obras se adjudicaron a la empresa promotora el 30 de noviembre de 2023. Sin embargo, hasta finales de 2024 no comenzaron las actuaciones. Dos meses después, en febrero de 2025, la empresa OPR presentó en el juzgado la comunicación de apertura de negociaciones con acreedores; la fase del preconcurso de acreedores.

En este tiempo, la Junta destaca que la obra ha seguido en marcha, pero «a menor ritmo por las dificultades». En mayo de 2025 se solicitó la cesión del contrato a otra empresa, que se resolvió poco después con la autorización, el 21 de mayo, a Retroder, que ha asumido las actuaciones. La autorización para el 'traspaso' del contrato se efectuó el 2 de junio. Actualmente, el carril se encuentran por encima del 30% de ejecución y la Junta subraya que «van a buen ritmo».

El proyecto, desarrollado con fondos europeos, plantea un carril Bus-Vao de acceso a Granada a través de un corredor verde que incluye un carril bici y senda peatonal. «Pese a las dificultades, hemos reaccionado con rapidez y, a diferencia de otros gobiernos, no dejamos proyectos cuando se presentan problemas», han manifestado desde la Consejería de Fomento.

Este medio se ha puesto en contacto con la Junta de Andalucía para saber si la obra de agrupación de los vertidos de la Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) de Íllora y Alomartes, donde OPR trabaja en UTE con otra empresa y el contrato alcanza los 7,6 millones de euros, se ha visto afectada por la quiebra.

Oferta de una empresa

Por su parte, la Diputación Provincial de Granada mantenía tres obras contratadas con la empresa en quiebra. Una de ellas, el refuerzo del firme en la travesía de La Calahorra, valorado en 144.628,10 y adjudicado en noviembre de 2024, ya se han concluido y recepcionado.

Las obras que están en trámite de cesión a otras dos empresas son la glorieta para acabar con un tramo peligroso entre Gójar y la Zubia, donde la inversión económica de la actuación es de 700.000 euros y el arreglo de un tramo de la carretera de Alhendín, que ascienden a otros 702.479 euros. La ejecución recae ahora en la mercantil granadina Retrotrader y Hormacesa respectivamente.

Cabe destacar que Retrotrader es la sociedad que ha presentado oferta y declaración económica para quedarse con la unidad productiva de OPR. En el plan de viabilidad, han incluido 20 contratos que por todo el país y uno de ellos en Armenia.

Por ahora, se desconocen las causas de la caída en picado de OPR, una empresa consolidada de ingeniería civil que nació en 2004. Su actividad se enmarcaba sobre todo en la iniciativa privada hasta que dio el salto a la contratación pública hace una década.

Este medio se puso en contacto con la representación legal de los dos hermanos y empresarios granadinos para conocer su versión de los hechos y no ha recibido aún respuesta. De igual modo, IDEAL ha consultado a la Subdelegación del Gobierno si, además de la pasarela peatonal de Peligros, alguna de sus ejecuciones se ha visto comprometidas por la situación de la adjudicataria.

Las obras del puente peatonal que conectará Albolote y la localidad peligreña se esperaban para el verano, pero se desconoce, por el momento, cuándo volverán a reanudarse los trabajos. Subdelegación manifiesta que se realizaron los «reconocimientos geotécnicos», los estudios previos al inicio de la obra.