Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de los trabajos y la ejecución de las obras del nuevo carril en La Zubia. Pepe Marín

Junta y Diputación retiran tres obras a la empresa de la trama Koldo para evitar su paralización

Administraciones ceden contratos a nuevas sociedades; una de ellas aspira a quedarse con los negocios de la mercantil ligada a los dos empresarios de Baza investigados por la UCO y el Supremo

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:11

La Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Granada han traspasado tres de sus obras millonarias a nuevas empresas tras la quiebra de la ... adjudicataria, Obras Públicas y Regadíos S.A, vinculada a la trama Koldo-Ábalos-Santos Cerdán. El desdoblamiento de la VAU-10 en el acceso a La Zubia, por valor de 5,5 millones de euros y financiado con fondos europeos Next Generation, una glorieta en una intersección peligrosa en Gójar, así como un tramo de la N-323 A a la altura de Alhendín son las ejecuciones que se han visto afectadas y suman 6,9 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La UGR recibe el visto bueno del Consejo de Universidades para el grado de IA a días de empezar el curso
  2. 2 Un enfrentamiento en el Sacromonte acaba con un hombre apuñalado en el brazo
  3. 3 El té de Isabel Preysler y otras especias de moda que triunfan en Granada: «No damos abasto»
  4. 4

    Once empresas optan a la obra de Avenida Cervantes y se evaluarán en dos semanas
  5. 5

    Jorge Pascual emerge ante la duda con Bouldini
  6. 6 La Guardia Civil encuentra dos caballos en un estado lamentable en una parcela de Cádiar
  7. 7

    Elias Valtonen y el partido de su vida
  8. 8 La previsión de los expertos del precio del aceite de oliva para la nueva campaña que empieza
  9. 9

    Comienza el corte en un tramo de la autovía A-44 por las obras en el viaducto de Rules
  10. 10

    Granada, cuarta provincia española con mayor índice de delitos contra el personal sanitario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Junta y Diputación retiran tres obras a la empresa de la trama Koldo para evitar su paralización

Junta y Diputación retiran tres obras a la empresa de la trama Koldo para evitar su paralización