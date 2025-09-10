Una UTE de la empresa de la trama Koldo pidió 456.000 euros más tras terminar las obras de la Ronda Sur de Motril

La UTE, formada por OPR y otra empresa granadina, que construyó un tramo de la circunvalación Ronda-Sur de Motril solicitó 456.621 euros más ... IVA «e intereses moratorios» por sus trabajos una vez que finalizó la ejecución, valorada inicialmente en 2,2 millones de euros. Las sociedades presentaron un recurso de revisión de precios y, posteriormente, de reposición ante la administración por el «desequilibrio económico» generado por la inflación de precios tras la pandemia.

De acuerdo con el consistorio, se denegó tal petición en enero de 2024 al considerar que tal modificación de precio, «una condición indispensable del contrato», vulnera el principio de igualdad de trato para el resto de licitadores que participaron en su día en el concurso. «La modificación introduciría condiciones que de haber figruado en el procedimiento de contratación inicial habrían permitido la selección de candidatos distintos o la aceptación de otra oferta», apunta la administración en el escrito que desestimaba tal demanda.

Esta obra ya apareció en el año 2024 en el informe de la UCO. El informe, en poder de este medio, la Guardia Civil señalaba que el día 23 de junio de 2021 se constituyó la UTE Motril Sur. La UCO apunta que el día 12 de julio la alcaldía de Motril adjudicó el contrato público para la ejecución de trabajos de carreteras por un importe de 2,6 millones de euros. La ronda Sur es la gran arteria de comunicación entre varios sectores de la ciudad y una vía de enlace con la A-44, que se ha construido en varias fases con una inversión de cuatro millones de euros.

La empresa investigada por la UCO participó en una de las fases de esta infraestructura que es un avance histórico para la ciudad costera. El Ayuntamiento de Motril se desmarcó entoces de la operación y aseguraba que la adjudicación de la obra siguió un proceso transparente que se inició antes de que se produjera un encuentro entre empresarios, Ábalos y Koldo el día 6 de julio de 2021 en el Parador de Granada.