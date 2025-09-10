Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Una UTE de la empresa de la trama Koldo pidió 456.000 euros más tras terminar las obras de la Ronda Sur de Motril

El Ayuntamiento denegó el recurso al considerar que vulneraba el principio de igualdad del concurso público

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:32

La UTE, formada por OPR y otra empresa granadina, que construyó un tramo de la circunvalación Ronda-Sur de Motril solicitó 456.621 euros más ... IVA «e intereses moratorios» por sus trabajos una vez que finalizó la ejecución, valorada inicialmente en 2,2 millones de euros. Las sociedades presentaron un recurso de revisión de precios y, posteriormente, de reposición ante la administración por el «desequilibrio económico» generado por la inflación de precios tras la pandemia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La UGR recibe el visto bueno del Consejo de Universidades para el grado de IA a días de empezar el curso
  2. 2 Un enfrentamiento en el Sacromonte acaba con un hombre apuñalado en el brazo
  3. 3 El té de Isabel Preysler y otras especias de moda que triunfan en Granada: «No damos abasto»
  4. 4

    Una granadina pleitea para ser reconocida como hija legítima con el abogado especializado en casos de famosos
  5. 5 La previsión de los expertos del precio del aceite de oliva para la nueva campaña que empieza
  6. 6 La Guardia Civil encuentra dos caballos en un estado lamentable en una parcela de Cádiar
  7. 7

    Comienza el corte en un tramo de la autovía A-44 por las obras en el viaducto de Rules
  8. 8

    Once empresas optan a la obra de Avenida Cervantes y se evaluarán en dos semanas
  9. 9 El impresionante menú degustación que triunfa en pleno centro de Granada
  10. 10

    El Granada prevé una comparecencia sobre algo más que el mercado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Una UTE de la empresa de la trama Koldo pidió 456.000 euros más tras terminar las obras de la Ronda Sur de Motril

Una UTE de la empresa de la trama Koldo pidió 456.000 euros más tras terminar las obras de la Ronda Sur de Motril