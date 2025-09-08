Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Zona donde está previsto construir una nueva pasarela peatonal para conectar Peligros y Albolote

Una empresa de la trama Koldo deja paralizada una obra millonaria en Granada

La quiebra de OPR, ligada a dos hermanos de Baza investigados por la UCO y el Supremo, retrasa los trabajos en la pasarela peatonal de Peligros

Sandra Martínez
Pilar García-Trevijano

Sandra Martínez y Pilar García-Trevijano

Granada

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:01

No hay rastro de las esperadas y demandadas obras que unirán mediante una pasarela peatonal el casco urbano de Peligros y el Polígono Juncaril de ... Albolote. En el punto donde los primeros trabajos para construir el puente deben ser visibles todavía no se ha colocado ni un cartel que anuncie la millonaria iniciativa, reclamada durante años por los vecinos. En la localidad aguardaban la llegada de los operarios este verano, pero su comienzo se ha visto afectado por la quiebra de una de las empresas adjudicatarias. El infortunio no es baladí. La mercantil, Obras Públicas y Regadíos S.A. (OPR), es una de las sociedades bajo sospecha por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil por la supuesta implicación de dos de sus directivos con la trama Koldo-Ábalos-Santos Cerdán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El parking que servirá para dejar el coche y coger el metro toma forma
  2. 2

    La oficina de Granada construida con cinco kilómetros de tubos de cartón
  3. 3

    Los refugios de Sierra Nevada: protección y aventura en la alta montaña
  4. 4

    La alianza de Telefónica y Microsoft en Granada
  5. 5 La historia de la Dama Blanca y otras leyendas que impregnan una comarca de Granada
  6. 6

    Tres puntos negros que han provocado inundaciones en Granada siguen sin limpiar
  7. 7 A disposición judicial un hombre de 64 años por provocar un incendio forestal en Atarfe
  8. 8

    Bouldini, con muletas este domingo
  9. 9

    «La segunda parte puede ser el principio de algo»
  10. 10

    El puerto transformará su polígono en una gran planta solar para enchufar los ferris atracados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Una empresa de la trama Koldo deja paralizada una obra millonaria en Granada

Una empresa de la trama Koldo deja paralizada una obra millonaria en Granada