Apariciones frecuentes en audios e informes de la UCO

Un agente de la UCO sale de la sede del PSOE de la calle Ferraz

P. G. T. Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:05

Tanto los hermanos de Baza, Antonio (Toño) y Daniel, como su cuñado, Fernando, aparecen mencionados con frecuencia en los informes de la UCO. Sobre 'Toño' ... incluso hay alusión en un audio intervenido a Koldo que fueron remitidos al Supremo y que se filtraron a la prensa. Los contactos del asesor de Ábalos con estos empresarios fue recurrente, incluso tras su salida del Ministerio de Transportes. La confianza de los hermanos y el cuñado con el exasesor llegaban a tal punto que, de acuerdo con la UCO, le recriminaban haberse quedado fuera de algunas adjudicaciones en contrataciones públicas. Los vínculos con la excúpula del PSOE surgen, a juicio de los investigadores, a raíz de que Santos Cerdán conociera a Fernando en Navarra en el año 2014. Por entonces, Fernando era directivo de Acciona e introdujo a Koldo en 2018 a su cuñado Antonio.

Noticia relacionada Una empresa de la trama Koldo deja paralizada una obra millonaria en Granada Tanto los hermanos como exdirectivos del Ministerio de Transportes preguntaban al exasesor por obras y cambios en el órgano, donde incluso se intercambiaron mensajes que evidenciaban la intención de modificar el sistema de evaluación de futuras licitaciones para tener más control. Uno de los mensajes más comprometedores se produjo en febrero de 2024, días antes de la detención de Koldo. Daniel demandaba por mensaje que se dicara a OPR un expediente de emergencia para subsanar las deficiencias provocadas por un talud en la red ferroviaria de Monforte en Lugo. Koldo llamó inmediatamente para decirle que le enviara un mensaje pidiendo disculpas e insistiera en que se había equivocado, sin saber que ese móvil estaba también pinchado. Además, llamó a Antonio para indicarle que prefería tratar con él «como tú y yo sabemos».

