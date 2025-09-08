Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un agente de la UCO sale de la sede del PSOE de la calle Ferraz

Apariciones frecuentes en audios e informes de la UCO

P. G. T.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:05

Tanto los hermanos de Baza, Antonio (Toño) y Daniel, como su cuñado, Fernando, aparecen mencionados con frecuencia en los informes de la UCO. Sobre 'Toño' ... incluso hay alusión en un audio intervenido a Koldo que fueron remitidos al Supremo y que se filtraron a la prensa. Los contactos del asesor de Ábalos con estos empresarios fue recurrente, incluso tras su salida del Ministerio de Transportes. La confianza de los hermanos y el cuñado con el exasesor llegaban a tal punto que, de acuerdo con la UCO, le recriminaban haberse quedado fuera de algunas adjudicaciones en contrataciones públicas. Los vínculos con la excúpula del PSOE surgen, a juicio de los investigadores, a raíz de que Santos Cerdán conociera a Fernando en Navarra en el año 2014. Por entonces, Fernando era directivo de Acciona e introdujo a Koldo en 2018 a su cuñado Antonio.

