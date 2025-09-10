Adif excluye a la empresa de la vía granadina del caso Koldo por sus ofertas a la baja

Excluida por las mismas practicas que le 'ayudaron' a sobreponerse a otros licitadores en concursos públicos. En las obras bajo sospecha por la UCO, la ... empresa OPR, normalmente constituida en Unión Temporal de Empresas (UTE), presentaba una oferta económica baja de forma que la administración resolvía a su favor. Sin embargo, posteriormente se tenían que modificar todos los contratos, incrementando el coste.

En tres contratos señalados por la UCO, las modificaciones suman hasta siete millones de euros. Por el momento, las obras en cuestión son el proyecto de adaptación de la calzada de la A-63 en el tramo entre Salas- La Espina de Asturias, las obras del tramo de la carretera entre Úbeda-Torreperogil y la ejecución ferroviaria entre Monforte-Lugo. En estas actuaciones la UCO destaca conversaciones y, a juicio de los investigadores, tentativas de los empresarios de Baza y su cuñado de interferir en las adjudicaciones públicas tanto de Adif como de Carreteras, dependientes ambos organismos del Ministerio de Transportes.

En este 2025, el portal de contratación del Estado se ha dejado al margen las propuestas de OPR en al menos tres concursos «por temor a que se produzcan bajas temerarias u ofertas incursas en presunción de valores anormales o desproporcionados». Las obras en cuestión son las tres de Adif, cuya expresidenta investiga la UCO. Los contratos están valorados en 4,2, en el caso de las obras de estabilización del desmonte entre de la línea de Málaga María Zambrano, 2,5 millones para los trabajos de incremento de la sección hidráulica en la zona del puente sobre el arroyo de la Veguilla en Valdepeñas y 82 millones de euros relativos a obras del proyecto constructivo de plataforma del Nuevo Acceso Ferroviario Sur al Puerto de Castellón.

En la plataforma de contratación del sector público también constan algunas obras nacionales a las que OPR ha tenido que renunciar y ceder a otras empresas por su situación financiera. Cabe recordar que la UCO y el Tribunal Supremo investigan también al cuñado de los empresarios bastetanos que ocuparon puestos de responsabilidad en OPR. El cuñado, que fue directivo de Acciona, habría intercedido por sus familiares en algunas licitaciones, de acuerdo con los investigadores.

El hombre fundó su empresa de construcción en febrero de 2020 y, en algunas ocasiones, prestaba servicio en contratos de mantenimiento para obras de OPR.