Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El hostal donde durmieron las personas que transportaban las obras de arte. IDEAL

La investigación del Picasso desaparecido rumbo a Granada llega a Deifontes

Ayuntamiento y Policía Local revisarán las cámaras de la carretera por la que pudieron pasar los vehículos, cuyos transportistas pasaron la noche en un hostal del pueblo

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Jueves, 16 de octubre 2025, 14:43

Comenta

El Hostal Nacimiento, situado en Deifontes, tiene un 9,1 de valoración en el portal Booking, y pasar una noche en una de sus habitaciones ... cuesta en torno a 60 euros. Sus clientes están satisfechos. Es un alojamiento rural, con parking privado y en el que además de turistas y viajeros de paso, también paran camiones. Lo que no se esperaban en el municipio es que pernoctaran allí un furgón con medio centenar de obras de arte, entre ellas, el Picasso desaparecido, asegurado en 600.000 euros. La Policía Nacional, que tiene una investigación abierta, ha estado ya en el pueblo recabando información, entre otros datos, el registro de las personas que durmieron en el alojamiento. El Ayuntamiento revisa las imágenes de una cámara de la carretera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Golpe de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas con más de 25 detenidos en Granada
  2. 2 Tiñen de rojo la Fuente de las Batallas
  3. 3 Muere tras caer de una escalera cuando realizaba trabajos en un cortijo de Guadahortuna
  4. 4 El alcalde de Loja dimite en pleno revuelo en el Ayuntamiento
  5. 5 El bar de Granada que defiende el horario de sus trabajadores: «Si todos ponemos de nuestra parte, nos irá mejor»
  6. 6 Intento de homicidio en el Zaidín: un joven de 22 años apuñala a otro en el cuello con un cuchillo de 35 centímetros
  7. 7 Alicia, la granadina que dirige una explotación de cría de perdices y cabra montés única en España
  8. 8 Los horarios y el circuito de Kart Royale por el centro de Granada (con los cortes de tráfico)
  9. 9

    Denuncian la desaparición de un Picasso que debía ser expuesto en Granada
  10. 10 Los meteorólogos confirman el 100% de tormentas en Granada el viernes y señalan la hora crítica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La investigación del Picasso desaparecido rumbo a Granada llega a Deifontes

La investigación del Picasso desaparecido rumbo a Granada llega a Deifontes