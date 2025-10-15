Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de la exposición 'Bodegón. La eternidad de lo inerte, inaugurada el pasado jueves sin el Picasso. Pepe Marín

Las dos principales incógnitas sobre el cuadro de Picasso desaparecido rumbo a Granada

Los investigadores revisan las cámaras de seguridad tanto del museo granadino como del almacén de Madrid donde se depositaron antes de su traslado

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Miércoles, 15 de octubre 2025, 23:46

Comenta

La desaparición de un cuadro de Pablo Picasso que debía ser trasladado de Madrid a un museo de Granada está rodeado de incógnitas. La denuncia ... la interpuso la Fundación CajaGranada, destino final del mismo, y el caso está siendo investigado por la Policía Nacional. Fuentes cercanas al caso indican que se están revisando tanto las cámaras de seguridad del museo granadino como del almacén de Madrid donde se depositaron antes de su traslado. En este sentido, surgen dos preguntas fundamentales.

