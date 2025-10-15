Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

'Naturaleza muerta con guitarra', obra de Pablo Picasso desaparecida. IDEAL

Denuncian la desaparición de un Picasso que debía ser expuesto en Granada

Valorada en 600.000 euros, era una de las obras que iba a exhibirse desde la semana pasada en la muestra 'Bodegón' de la Fundación Caja Granada

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Miércoles, 15 de octubre 2025, 23:47

Se busca un Picasso asegurado en 600.000 euros. La Policía Nacional investiga el extravío del cuadro 'Naturaleza muerta con guitarra', del pintor malagueño, que ... debía exhibirse en la exposición 'Bodegón. La eternidad de lo inerte' de la Fundación CajaGranada, inaugurada la semana pasada. Desde el centro cultural explican que al desembalar las obras para colocarlas en las distintas salas se percataron de que faltaba una. La muestra se inauguró el día que estaba previsto sin ella. Sigue en paradero desconocido.

